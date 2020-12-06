TWS наушники: преимущества и недостатки беспроводного аудио

В последнее время каждый человек наверняка слышал о таком ноу-хау на рынке хай-тек устройств, как TWS наушники. Они пришли на смену проводным наушникам с разъемом 3,5 мм, да и другим их модификациям для того, чтобы спасти пользователей от проводов, сделать прослушивание музыки, аудиокниг и прочего аудио контента проще, приятнее и удобнее в любых условиях. Суть TWS технологии в том, что здесь звук передается между смартфоном или другим устройством и наушниками через канал связи Bluetooth. Достаточно включить этот интерфейс на смартфоне, запустить поиск устройств, как Ваши новенькие беспроводные наушники мгновенно обнаруживаются и начинают принимать входящие аудио сигналы.

Сначала публика восприняла новшество настороженно, но сейчас все больше людей, особенно молодежь, выбирают именно TWS устройства для ежедневного использования. Стоит ли спешить переходить на это новшество и какими плюсами и минусами оно отличается?

Недостатки наушников TWS

Начнем с минусов данного нового типа наушников, которые будут Вас потенциально раздражать:

Фиксация таких наушников в ушных раковинах хуже, так как у них большой вес, немалые габариты. Если Вы привыкли к маленьким и почти невесомым проводным наушникам от хорошего бренда, то такие TWS затычки, в каждой из которых встроен полноценный аккумулятор будут казаться слишком тяжелыми и большими;

Часто пользователю жалуются на малое время автономной работы – всего 3-5 часов активного прослушивания музыки. Если человек много слушает музыку, терпит длительные путешествия по метро, то заряда ему может просто не хватить.

Неудобство – отсутствие проводов оказывается и минусов. Если обычные наушники можно вытащить и просто бросить на грудь, они будут там болтаться благодаря проводу, то с TWS надо относиться бережно, положить в карман, кейс, что займет время.

Плюсы беспроводных наушников

И все же, минусы обычно не так страшны и люди все активнее выбирают TWS устройства. И вот почему:

Удобство. Никаких проводов больше не придется распутывать, тратя на это каждый день немало времени;

Заряда с учетом наличия в кармане заряженного кейса хватит на целый день нормального прослушивания, главное этот кейс также зарядить и не забыть дома;

Есть модели с дополнительной фиксацией, которые не так нагружают уши и не кажутся большими или тяжелыми.

Слушать музыку без дополнительных проводов – это то, о чем мы все мечтали очень долго. Поэтому однозначно, что совсем скоро TWS устройства наверняка вытеснят проводные наушники на периферию интересов пользователей.