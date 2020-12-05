Составили список бензиновых двигателей, пожирающих масло

Особо высокое потреблением масла наблюдается не только у моторов немецких автопроизводителей, но также у ДВС корейского происхождения.

Так, у Volkswagen турбированные 1,8 и 2,0-литровые агрегаты серии EA888 из-за неудачной конструкции трубки охлаждения турбины отличались высоким «масложором».

Такая же проблема наблюдается у бензиновых трехлитровых силовых агрегатах серии EA837 от компании Audi. Большой расход масла был связан с задирами на стенках цилиндров.

С такой же проблемой сталкивались автовладельцы BMW. На тех баварских автомобилях, где под капотом стояли ДВС серии N, после 80 тыс. пробега изнашивались маслосъёмные колпачки, а это и вызывало повышенный расход масла.

У Toyota тоже есть проблемный агрегат, и это 1,8-литровый 1ZZ-FE, у которого после 50 тыс. км автовладельцам приходилось доливать масло из расчета 1 литр на 1000 км пробега.

Повышенный расход был вызван минимальным зазором с канавками поршня и слабым дренажом.

У «корейцев» проблемными считаются 2,0-литровые G4KA/G4KD и G4NA серии Nu. У этих двигателей из-за ряда факторов в блоке цилиндров возникали задиры, что опят же приводило к «масложору».