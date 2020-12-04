Китайская компания FAW выпускает легковые автомобили, грузовики, спецтехнику, кроссоверы, автобусы. Ее продукция пользуется высокой популярностью как на родине, так и в других странах, включая Россию.

Автомобили FAW, продаваемые в РФ

Представительство автоконцерна FAW в России открылось в 2007 году. Сначала оно специализировалось на продажах коммерческого автотранспорта, а в 2012 году началась реализация и легковых авто. В 2017 году был подписан контракт с российским предприятием «Автотор», которое начало собирать кроссоверы FAW Besturn X80. Затем в 2019 году начались продажи кроссовера Besturn X40. Почитать подробнее про легковые автомобили марки FAW, продаваемые в России, можно тут. По сравнению с продукцией остальных автопроизводителей из Поднебесной автомобили марки FAW имеют существенные преимущества, включая фирменную сервисную сеть в ста российских городах и трехлетнюю гарантию на новые автомашины либо на 100 тыс. км пробега. В число моделей автомашин FAW, которые предлагаются российским покупателям, входят:

FAW Besturn B50. Базовая комплектация включает в себя бензиновый двигатель 1,6 л мощностью 103 л.с., пятиступенчатую МКП; кондиционер, бортовой компьютер, мультимедиа, иммобилайзер, электростеклоподъемники, литые диски и другие опции, характерные для авто классов С и D.

FAW Oley. Этот компактный седан оснащен двигателем 1,5 л, мощностью 102 л. с., пятиступенчатой МКП или четырехступенчатой интеллектуальной АКП Aisin S40i.

FAW S80. Этот компактный кроссовер оснащен бензиновым двигателем 1,3 или 1,5 л и пятиступенчатой МКП.

Основные преимущества автомобилей марки FAW

Вопреки распространенному мнению о невысоком качестве продукции китайского автопрома владельцы машин марки FAW не имеют значительных нареканий к ним. В числе достоинств различных моделей автомобилей FAW их обладатели отмечают:

хорошее качество сборки;

большой дорожный просвет;

экономичность расхода бензина (к примеру, у легкового авто V5 расход горючего на сто километров составляет 6-6,5 литров);

доступную стоимость;

высокую надежность главных узлов;

прекрасный свет головной оптики;

мягкость подвески;

возможность выполнять ремонт самостоятельно (при наличии опыта в данной сфере и знаний, как правильно производить замену автозапчастей FAW).

По уровню комфортности автомобили FAW близки к своим европейским, американским и азиатским конкурентам по классу.

Продукция компании FAW получила широкое признание среди автомобилистов во всем мире. Узнать нужную информацию о различных моделях авто и пройти тест-драйв можно в представительствах и салонах FAW.