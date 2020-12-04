Китайская компания FAW выпускает легковые автомобили, грузовики, спецтехнику, кроссоверы, автобусы. Ее продукция пользуется высокой популярностью как на родине, так и в других странах, включая Россию.
Автомобили FAW, продаваемые в РФ
Представительство автоконцерна FAW в России открылось в 2007 году. Сначала оно специализировалось на продажах коммерческого автотранспорта, а в 2012 году началась реализация и легковых авто. В 2017 году был подписан контракт с российским предприятием «Автотор», которое начало собирать кроссоверы FAW Besturn X80. Затем в 2019 году начались продажи кроссовера Besturn X40. Почитать подробнее про легковые автомобили марки FAW, продаваемые в России, можно тут. По сравнению с продукцией остальных автопроизводителей из Поднебесной автомобили марки FAW имеют существенные преимущества, включая фирменную сервисную сеть в ста российских городах и трехлетнюю гарантию на новые автомашины либо на 100 тыс. км пробега. В число моделей автомашин FAW, которые предлагаются российским покупателям, входят:
- FAW Besturn B50. Базовая комплектация включает в себя бензиновый двигатель 1,6 л мощностью 103 л.с., пятиступенчатую МКП; кондиционер, бортовой компьютер, мультимедиа, иммобилайзер, электростеклоподъемники, литые диски и другие опции, характерные для авто классов С и D.
- FAW Oley. Этот компактный седан оснащен двигателем 1,5 л, мощностью 102 л. с., пятиступенчатой МКП или четырехступенчатой интеллектуальной АКП Aisin S40i.
- FAW S80. Этот компактный кроссовер оснащен бензиновым двигателем 1,3 или 1,5 л и пятиступенчатой МКП.
Основные преимущества автомобилей марки FAW
Вопреки распространенному мнению о невысоком качестве продукции китайского автопрома владельцы машин марки FAW не имеют значительных нареканий к ним. В числе достоинств различных моделей автомобилей FAW их обладатели отмечают:
- хорошее качество сборки;
- большой дорожный просвет;
- экономичность расхода бензина (к примеру, у легкового авто V5 расход горючего на сто километров составляет 6-6,5 литров);
- доступную стоимость;
- высокую надежность главных узлов;
- прекрасный свет головной оптики;
- мягкость подвески;
- возможность выполнять ремонт самостоятельно (при наличии опыта в данной сфере и знаний, как правильно производить замену автозапчастей FAW).
По уровню комфортности автомобили FAW близки к своим европейским, американским и азиатским конкурентам по классу.
Продукция компании FAW получила широкое признание среди автомобилистов во всем мире. Узнать нужную информацию о различных моделях авто и пройти тест-драйв можно в представительствах и салонах FAW.