Как выбрать автомобиль для супруги?

Гуляя по улицам современных городов можно заметить, что чуть ли не больше половины личных автомобилей управляются женщинами. И это уже давно никого не удивляет.

Скорее удивляет то, что довольно часто женщины и девушки сидят не за рулем маленького розового автомобильчика, а возвышаются в кожаных креслах мощных и «брутальных» внедорожников.

Такая ситуация, естественно, сильно усложняет задачу приобретения машины для любимой женщины.

Однако чтобы правильно выбрать – желательно прежде как следует изучить ассортимент.

Исследование авторынка

В эпоху всеобщей интернетизации нет необходимости тратить время на поездки по автосалонам. На сайте автодилера РИО Авто представлен большой перечень марок и моделей автомобилей. В ассортименте машины всех типов, брендов и ценовых категорий.

Японские, немецкие, французские, корейские, отечественной сборки.

Седаны, универсалы, хэтчбеки, пикапы, семейные авто, внедорожники, минивэны.

Бюджетные машины и автомобили бизнес-класса.

С ручной и автоматической коробкой передач.

Постоянно проводятся скидочные акции и предоставляются спецпредлодения. При грамотном подходе можно сэкономить на покупке 100 или даже 200 тысяч рублей чтобы купить жене еще шубу и сапоги.

Неторопливо проведя онлайн-шоппинг в уютной домашней обстановке, можно отправиться оформлять покупку с полной уверенностью в правильности выбора.

Особенности выбора личного автомобиля

Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Поэтому в первую очередь следует учитывать утилитарное предназначение транспортного средства.

Для поездок на работу, по делам бизнеса, по городу за покупками.

Для дачи, загородных пикников, туризма.

Для поездок всей семьей.

Для загородных поездок важны экономичность и надежность, проходимость, безопасность. Бизнес-леди заинтересована произвести на клиентов и партнеров впечатление успешности, так что здесь предпочтительны дорогие модели представительского класса.

В условиях непрекращающихся транспортных пробок на улицах крупного мегаполиса преимуществом обладают малолитражки, маневренные и юркие. Небольшие габариты гарантируют парковку без проблем практически в любом месте густонаселенного города.

Когда речь идет о такой серьезной покупке, как автомобиль, едва ли целесообразно стремиться обязательно «сделать приятный сюрприз». Вполне вероятно, что мужское представление о том, «что хочет женщина», сильно отличается от дамского. Лучше спросить, нежели вызвать разочарование.