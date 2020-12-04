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Как выбрать автомобиль для супруги?

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Гуляя по улицам современных городов можно заметить, что чуть ли не больше половины личных автомобилей управляются женщинами. И это уже давно никого не удивляет.

Скорее удивляет то, что довольно часто женщины и девушки сидят не за рулем маленького розового автомобильчика, а возвышаются в кожаных креслах мощных и «брутальных» внедорожников.

Такая ситуация, естественно, сильно усложняет задачу приобретения машины для любимой женщины.

Однако чтобы правильно выбрать – желательно прежде как следует изучить ассортимент.

Исследование авторынка

В эпоху всеобщей интернетизации нет необходимости тратить время на поездки по автосалонам. На сайте автодилера РИО Авто представлен большой перечень марок и моделей автомобилей. В ассортименте машины всех типов, брендов и ценовых категорий.

  • Японские, немецкие, французские, корейские, отечественной сборки.
  • Седаны, универсалы, хэтчбеки, пикапы, семейные авто, внедорожники, минивэны.
  • Бюджетные машины и автомобили бизнес-класса.
  • С ручной и автоматической коробкой передач.

Постоянно проводятся скидочные акции и предоставляются спецпредлодения. При грамотном подходе можно сэкономить на покупке 100 или даже 200 тысяч рублей чтобы купить жене еще шубу и сапоги.

Неторопливо проведя онлайн-шоппинг в уютной домашней обстановке, можно отправиться оформлять покупку с полной уверенностью в правильности выбора.

Особенности выбора личного автомобиля

Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Поэтому в первую очередь следует учитывать утилитарное предназначение транспортного средства.

  • Для поездок на работу, по делам бизнеса, по городу за покупками.
  • Для дачи, загородных пикников, туризма.
  • Для поездок всей семьей.

Для загородных поездок важны экономичность и надежность, проходимость, безопасность. Бизнес-леди заинтересована произвести на клиентов и партнеров впечатление успешности, так что здесь предпочтительны дорогие модели представительского класса.

В условиях непрекращающихся транспортных пробок на улицах крупного мегаполиса преимуществом обладают малолитражки, маневренные и юркие. Небольшие габариты гарантируют парковку без проблем практически в любом месте густонаселенного города.

Когда речь идет о такой серьезной покупке, как автомобиль, едва ли целесообразно стремиться обязательно «сделать приятный сюрприз». Вполне вероятно, что мужское представление о том, «что хочет женщина», сильно отличается от дамского. Лучше спросить, нежели вызвать разочарование.

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