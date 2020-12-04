Как выбрать автомобиль для супруги?

Гуляя по улицам современных городов можно заметить, что чуть ли не больше половины личных автомобилей управляются женщинами. И это уже давно никого не удивляет.
Скорее удивляет то, что довольно часто женщины и девушки сидят не за рулем маленького розового автомобильчика, а возвышаются в кожаных креслах мощных и «брутальных» внедорожников.
Такая ситуация, естественно, сильно усложняет задачу приобретения машины для любимой женщины.
Однако чтобы правильно выбрать – желательно прежде как следует изучить ассортимент.
Исследование авторынка
В эпоху всеобщей интернетизации нет необходимости тратить время на поездки по автосалонам. На сайте автодилера РИО Авто представлен большой перечень марок и моделей автомобилей. В ассортименте машины всех типов, брендов и ценовых категорий.
- Японские, немецкие, французские, корейские, отечественной сборки.
- Седаны, универсалы, хэтчбеки, пикапы, семейные авто, внедорожники, минивэны.
- Бюджетные машины и автомобили бизнес-класса.
- С ручной и автоматической коробкой передач.
Постоянно проводятся скидочные акции и предоставляются спецпредлодения. При грамотном подходе можно сэкономить на покупке 100 или даже 200 тысяч рублей чтобы купить жене еще шубу и сапоги.
Неторопливо проведя онлайн-шоппинг в уютной домашней обстановке, можно отправиться оформлять покупку с полной уверенностью в правильности выбора.
Особенности выбора личного автомобиля
Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Поэтому в первую очередь следует учитывать утилитарное предназначение транспортного средства.
- Для поездок на работу, по делам бизнеса, по городу за покупками.
- Для дачи, загородных пикников, туризма.
- Для поездок всей семьей.
Для загородных поездок важны экономичность и надежность, проходимость, безопасность. Бизнес-леди заинтересована произвести на клиентов и партнеров впечатление успешности, так что здесь предпочтительны дорогие модели представительского класса.
В условиях непрекращающихся транспортных пробок на улицах крупного мегаполиса преимуществом обладают малолитражки, маневренные и юркие. Небольшие габариты гарантируют парковку без проблем практически в любом месте густонаселенного города.
Когда речь идет о такой серьезной покупке, как автомобиль, едва ли целесообразно стремиться обязательно «сделать приятный сюрприз». Вполне вероятно, что мужское представление о том, «что хочет женщина», сильно отличается от дамского. Лучше спросить, нежели вызвать разочарование.