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Acura представит 8 декабря новый серийный кроссовер Acura MDX

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В компании Acura официально анонсировали презентацию новой генерации кроссовера Acura MDX.
Автопроизводитель опубликовал тизерное изображение и сообщение, в котором указано, что дебют автомобиля состоится 8 декабря. В продаже новинка появится в начале 2021 года.

Уже известно, что после смены поколений, у Acura MDX появится новая платформа, за счет которой изменятся и габариты.

В частности, кроссовер станет больше. Одним из двигателей в моторной гамме окажется 3,5-литровый агрегат с шестью цилиндрами, но его мощность пока не раскрывается.

Среди трансмиссий будет 9-скоростной автомат, который передаст крутящий момент на одну или обе оси. Будет у кроссовера и заряженный вариант MDX Type S.

По предварительным данным, в таком варианте мощность двигателя составит около 360 л.с.

acura Acura MDX
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