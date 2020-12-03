Acura представит 8 декабря новый серийный кроссовер Acura MDX

В компании Acura официально анонсировали презентацию новой генерации кроссовера Acura MDX.

Автопроизводитель опубликовал тизерное изображение и сообщение, в котором указано, что дебют автомобиля состоится 8 декабря. В продаже новинка появится в начале 2021 года.

Уже известно, что после смены поколений, у Acura MDX появится новая платформа, за счет которой изменятся и габариты.

В частности, кроссовер станет больше. Одним из двигателей в моторной гамме окажется 3,5-литровый агрегат с шестью цилиндрами, но его мощность пока не раскрывается.

Среди трансмиссий будет 9-скоростной автомат, который передаст крутящий момент на одну или обе оси. Будет у кроссовера и заряженный вариант MDX Type S.

По предварительным данным, в таком варианте мощность двигателя составит около 360 л.с.