Следующее поколение ГАЗ «Соболь» будет отличаться внешне, а основано оно на платформе «ГАЗели» NN (New Next).

Презентация новой генерации модели состоялась еще в 2013 году, однако выход серийной версии так и не состоялся.

Но похоже в компании решили возобновить работы над проектом и все-таки выпустить новое поколение ГАЗ «Соболь».

Как выяснили журналисты Drom, ссылаясь на свои источники, новое поколение ГАЗ «Соболь» появится в России в 2022 году.

В линейке модели будет семиместная комби-версия, а также фургоны с обычной и высокой крышей.

Передняя часть автомобиля будет иметь новый дизайн, а салон будет полностью новым. Кроме этого, в новинке переоформят и цельнометаллический кузов.

Сообщается, что планы по выпуску нового ГАЗ «Соболь» уже подтвердили в НАМИ, причем есть информация, что его сертификация состоится в следующем году.

По предварительным данным, линейка двигателей автомобиля будет представлена турбированными дизельными агрегатами Cummins ISF и Volkswagen EA189, а также бензиновой установкой EvoTech 3.0.