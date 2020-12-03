Петербургский Политех покажет первый серийный электромобиль в декабре

Презентация маленького электрического кроссовера состоится 10 декабря. Показ модели пройдёт в рамках центрального форума Минобрнауки в Москве.

Уже через неделю будет представлен кроссовер на электрической тяге «Кама-1».

Ожидается, что разработчики покажут предсерийную версию, которая в следующем году поступит в производство.

«Кама-1» создан центром «Новые производственные технологии» при Санкт-Петербургском политехническом университете имени Петра Великого.

Ранее сообщалось, что длина «Камы-1» составляет 3,4 метра, ширина — 1,7 метра, а в салоне электрокара может расположиться до 4 человек.

Все технические характеристики маленького кроссовера пока не раскрыты. Ранее источники писали про запас хода до 300 км и максимальную скорость 150 км/ч.

Помимо этого, в Сети была опубликована информация, что при достаточном количестве заказов стоимость «Кама-1» составит от 1 млн рублей.