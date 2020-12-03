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В РФ Mitsubishi ASX получил новую специальную версию Black Edition

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Японская автомобильная компания на российский рынок привезла лимитированную версию кроссовера Mitsubishi ASX, которую уже можно заказать в дилерских центрах марки по цене от 2 082 000 рублей.
Специальная версия Mitsubishi ASX Black Edition создана на базе топовой комплектации Instyle.

У нее под капотом устанавливается двухлитровый атмосферный агрегат мощностью 150 л.с.

Трансмиссия с этим ДВС доступна только беступенчатая с системой полного привода.

Mitsubishi ASX Black Edition стал самым дорогим. Он на 40 тыс. рублей дороже, чем самая дорогая основная комплектация – Instyle.

В РФ Mitsubishi ASX получил новую специальную версию Black Edition
«Черная» версия от других отличается 18-дюймовыми колесными дисками черного цвета, черной радиаторной решеткой и черными корпусами боковых зеркал.

Кузов кроссовера ASX Black Edition может быть выкрашен в черный, серый и белый цвет.

В салоне спецверсии кроссовера появилась контрастная красная прострочка рулевого колеса, сидений, рукоятки рычага коробки передач и боковых накладок на центральном тоннеле.

mitsubishi Mitsubishi ASX
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