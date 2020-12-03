Аналитики в России рассказали о российских городах, в которых наблюдается самое большое падение продаж новых автомобилей за период с начала года октябрь.

Оказалось, что самая большая отрицательная динамика наблюдается в столице. Продажи новых легковых автомобилей в Москве снизились на 18%.

Двузначное падение автомобильного рынка наблюдается еще в Краснодаре и Красноярске. В этих городах рынок новых авто показал падение на 11,8 и 10,1% соответственно.

В Северной столице показатель составил 9,5%, а в Ростове-на-Дону падение продаж было 8,5%.

В остальных городах отрицательная динамика была меньше, чем по стране в целом. При этом в Омске и Оренбурге наоборот наблюдался рост продаж на 8,4 и 3,2%.