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Продажи новых легковых автомобилей в Москве снизились на 18%

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Аналитики в России рассказали о российских городах, в которых наблюдается самое большое падение продаж новых автомобилей за период с начала года октябрь.
Оказалось, что самая большая отрицательная динамика наблюдается в столице. Продажи новых легковых автомобилей в Москве снизились на 18%.

Двузначное падение автомобильного рынка наблюдается еще в Краснодаре и Красноярске. В этих городах рынок новых авто показал падение на 11,8 и 10,1% соответственно.

В Северной столице показатель составил 9,5%, а в Ростове-на-Дону падение продаж было 8,5%.

В остальных городах отрицательная динамика была меньше, чем по стране в целом. При этом в Омске и Оренбурге наоборот наблюдался рост продаж на 8,4 и 3,2%.

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