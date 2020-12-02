Ремонт вмятин без покраски – это вполне возможно

Вождение автомобилей в современных условиях – это не простое дело. И как бы порой не старался современный автолюбитель ездить аккуратно, очень сложно обойтись без:

вмятин;

трещин;

потертостей и царапин на машине.

И особенно это сложно в больших городах с интенсивным автомобильном движением и пробками.

Удаление вмятин с кузова авто

Ремонт вмятин без покраски – можно назвать технологией ремонта автомобиля сравнимой разве что с искусством настоящего художника. В данном случае профессионалы на автосервисе способны творить чудеса, и всего-то при помощи нескольких простых по сути инструментов. Казалось бы, что перед ними стоит невыполнимая задача, но вот, ву-а-ля, все решается очень просто, и что самое главное быстро.

То есть, определенные вмятины, которые так вас нервировали и раздражали, в руках опытных специалистов будто по волшебству превращаются в идеально ровную, или дутую поверхность кузова авто в зависимости от формы самой кузовной детали. И если к примеру, вы не знали бы где ранее был дефект на кузове машины, то никогда бы не смогли обнаружить его место после устранения недостатка.

Ремонт кузова классический

Опытным водителям известно, что кузовной ремонт – это дело дорогостоящее. А также и сам этот процесс занимает очень много времени. Поэтому часто водители по долгу не могут пользоваться своими автомобилями. Но ранее водители не имели выбора и в случае неприятностей на дороге, им приходилось не только дорого платить, но и по долгу ждать на ремонт и покраску кузова, или отдельных его частей.

Сегодня, при современных технологиях, необходимых инструментах и сноровке, можно всего этого избежать. Локальная покраска в данном случае, также не нужна, потому что в процессе выполнения работ лакокрасочное покрытие не повреждается, и соответственно нет смысла его восстанавливать.

Когда необходим классический ремонт кузова?

Обратившись в сервис после ДТП, вы сможете получить грамотные консультации по поводу вмятин на вашем автомобиле. Также специалисты сервиса вам расскажут можно ли при ремонте машины использовать технологию ремонта вмятин без покраски кузова. Ежели кузовные повреждения окажутся более существенными, тогда вам придется согласиться на классически вариант ремонта кузова со шпаклевкой и покраской.

Как бы там не было, но все-таки прежде чем согласиться на классику в кузовном ремонте, покажите авто специалистам, и может они смогут все сделать быстро и качественно, ну и конечно же не так дорого. Современные технологии – великое дело!