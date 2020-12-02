Главная » Автосоветы

Как правильно оформить диагностическую карту?

Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

С недавних пор вместо технического талона стала использоваться диагностическая карта техосмотра. Она подтверждает то, что автомобиль технически исправен и при его передвижении по дорогам не создается опасность для остальных участников дорожного движения.

Оформление диагностической карты

Выдача диагностической карты осуществляется в пунктах техосмотра ГИБДД либо в частных фирмах, имеющих соответствующую аккредитацию. Жесткие нормативные требования, в соответствии с которыми должна оформляться диагностическая карта онлайн, отсутствуют. Тем не менее, есть ряд требований к ее содержанию. В частности, в ней должны быть подпись работника, специализирующегося на проведении техосмотра, и печать выдавшей ее организации. Главное назначение диагностической карты заключается в предоставлении возможности оформить страховой полис. Без диагностической карты получить страховку на авто невозможно. Данный документ рассматривается страховщиками в качестве гарантии того, что техническое состояние авто не станет причиной дорожно-транспортного происшествия. Владельцу авто выдается один из двух экземпляров диагностической карты, тогда как второй остается в выполнявшей оформление организации, где хранится на протяжении трехлетнего периода. Помимо того, производится заполнение диагностической карты, представленной в электронном виде, в базе ЕАИСТО, где она хранится в течение пятилетнего периода.

Основные сведения, указываемые в диагностической карте

При прохождении техосмотра авто в обязательном порядке заполняются примерно семьдесят граф в диагностической карте. В них вносятся следующие данные:

  • отметка о регистрации в ГИБДД;
  • сведения из техпаспорта;
  • информация о проверяемом автотранспортном средстве;
  • дата проведения последующего техосмотра;
  • сведения об автовладельце;
  • список подвергаемых проверке элементов авто;
  • технические характеристики авто;
  • рекомендации, заключение и подпись проводившего техосмотр специалиста;
  • печать.

На устранение всех выявленных недостатков владельцу авто дается двадцать дней. Затем производится повторный техосмотр, причем проверке подвергаются лишь те автодетали, к которым были выставлены претензии.

При осуществлении техосмотра в частной фирме необходимо удостовериться в наличии у нее подтвержденного документально права на ведение данной деятельности. Это позволит избежать проблем со страховщиками в дальнейшем.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика