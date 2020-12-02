Как правильно оформить диагностическую карту?

С недавних пор вместо технического талона стала использоваться диагностическая карта техосмотра. Она подтверждает то, что автомобиль технически исправен и при его передвижении по дорогам не создается опасность для остальных участников дорожного движения.

Оформление диагностической карты

Выдача диагностической карты осуществляется в пунктах техосмотра ГИБДД либо в частных фирмах, имеющих соответствующую аккредитацию. Жесткие нормативные требования, в соответствии с которыми должна оформляться диагностическая карта онлайн, отсутствуют. Тем не менее, есть ряд требований к ее содержанию. В частности, в ней должны быть подпись работника, специализирующегося на проведении техосмотра, и печать выдавшей ее организации. Главное назначение диагностической карты заключается в предоставлении возможности оформить страховой полис. Без диагностической карты получить страховку на авто невозможно. Данный документ рассматривается страховщиками в качестве гарантии того, что техническое состояние авто не станет причиной дорожно-транспортного происшествия. Владельцу авто выдается один из двух экземпляров диагностической карты, тогда как второй остается в выполнявшей оформление организации, где хранится на протяжении трехлетнего периода. Помимо того, производится заполнение диагностической карты, представленной в электронном виде, в базе ЕАИСТО, где она хранится в течение пятилетнего периода.

Основные сведения, указываемые в диагностической карте

При прохождении техосмотра авто в обязательном порядке заполняются примерно семьдесят граф в диагностической карте. В них вносятся следующие данные:

отметка о регистрации в ГИБДД;

сведения из техпаспорта;

информация о проверяемом автотранспортном средстве;

дата проведения последующего техосмотра;

сведения об автовладельце;

список подвергаемых проверке элементов авто;

технические характеристики авто;

рекомендации, заключение и подпись проводившего техосмотр специалиста;

печать.

На устранение всех выявленных недостатков владельцу авто дается двадцать дней. Затем производится повторный техосмотр, причем проверке подвергаются лишь те автодетали, к которым были выставлены претензии.

При осуществлении техосмотра в частной фирме необходимо удостовериться в наличии у нее подтвержденного документально права на ведение данной деятельности. Это позволит избежать проблем со страховщиками в дальнейшем.