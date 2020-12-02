В Сети опубликовали фото рестайлинговой Lada Niva в стиле Toyota RAV4

О том что «АвтоВАЗ» готовит обновленную версию Lada Niva уже сообщалось неоднократно, но никто ни разу не показывал, как она могла бы выглядеть.

Недавно снимок рестайлинговой версии Lada Niva опубликовал ресурс Drom.ru, и как оказалось, внешность запечатленного внедорожника очень сильно напоминает современную версию Toyota RAV4.

Ранее сообщалось, что в ноябре собрали несколько прототипов рестайлинговой версии Lada Niva.

Предположительно это они и есть, так как на фото виден еще один экземпляр отечественного внедорожника.

Что касается рестйлинговой Lada Niva, то судя по фото нас ждет большое количество изменений.

В полноприводном внедорожнике полностью изменят переднюю часть, где появится зауженная оптика, увеличенная в размерах радиаторная решетка, а также полностью новый капот и передние крылья.