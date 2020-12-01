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Volkswagen в России официально представил обновленный кроссовер Tiguan

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Новый кроссовер Volkswagen Tiguan на российском рынке будет предлагаться в четырех версиях, среди которых Respect, Status, Exclusive и спортивная модификация R-Line.
Пока немецкая компания рассказала про комплектации нового Tiguan. Цены на модель будут объявлены позже. Российский офис Volkswagen пока не стал раскрывать и сроки приема заказов на кроссовер.

После официального старта продаж новый кроссовер на российском рынке будет предлагаться с бензиновыми 125, 150, 180 и 220 л.с. моторами.

Volkswagen в России официально представил обновленный кроссовер Tiguan
Для самого слабого силового агрегата будет доступна только шестиступенчатая механическая коробка передач с передним приводом.

Для 150-сильного ДВС подготовлен шестиступенчатый «автомат» с передним или полным приводом 4Motion.

Для моторов мощностью 180 и 220 л.с. предложат только семиступенчатую автоматическую трансмиссию с фирменным полным приводом.

Volkswagen в России официально представил обновленный кроссовер Tiguan
Новый кроссовер будет доступен со светодиодной оптикой IQ.Light и динамическими указателями поворотов, а также динамическими задними фонарями.

В салоне будет доступна многоуровневая подсветка, сенсорная панель для управления климат контролем, цифровая панель приборов с 10,25 дюймовым экраном, а также 9,2-дюймовым дисплеем мультимедийной системы.

Volkswagen в России официально представил обновленный кроссовер Tiguan

Для нового Tiguan будут доступны такие электронные ассистенты: система удержания в полосе движения, система мониторинга слепых зон, камера кругового обзора, а также контроль за впереди идущим автомобилем.

В салоне немецкого кроссовера установили 10 подушек безопасности, а также зимний пакет, в который входит, подогрев всех сидений, подогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и руля.

volkswagen Volkswagen Tiguan
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