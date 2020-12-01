Hyundai представил новые спецверсии своих авто

Южнокорейский производитель Hyundai продолжает расширять линейку специальной версии Black&Brown. К уже известной спецверсии Santa Fe, который поступил в продажу в августе, теперь добавились модернизированный паркетник Крета, самая популярная модель бренда в России, а также обновленные Tucson и Solaris.

Лимитированная Creta Black&Brown предлагается в двух модификациях – с передним приводом и 1,6-литровым мотором, либо с двухлитровым агрегатом, доступным, в том числе и в полном приводе. КПП идентичная у обеих моделей – автомат на шесть ступеней.

Отличительная черта, как вы уже могли догадаться по названию, это внешнее оформление и интерьер. Как и Santa Fe, другие модели Black&Brown буду черными снаружи (эксклюзивный оттенок Phantom Black), и с отделкой из коричневой экокожи в салоне. Эта комбинация материалов и цветов, по мнению дизайнеров, считается наиболее удачной.

В контексте внешнего оснащения «черно-коричневая» Creta получит новые диски, спойлер, рейлинги, логотип спецсерии с подсветкой.

Также новая модификация Creta на российском рынке получит голосового помощника «Алиса», навигатор Яндекс.Авто и камеру заднего вида. «Теплые» опции можно будет приобрести за дополнительную плату. У авто будет две фронтальные подушки безопасности, панель Supervision, системы-помощники для спуска.

Новый Hyundai Tucson в спецверсии Black&Brown доступен с двумя двигателями – один с передним или полным приводом (150 «лошадей»), а другой на 184 «лошадок» и объемом 2,4 литра – только с полным приводом. В отличие от Creta, у Tucson будет больше хромированных элементов, больше датчиков, а также Android Auto и Apple CarPlay в дополнение к «Алисе» и Яндекс.Авто.

Спецсерия Solaris посвящена 10-летнему юбилею модели, а также работе российского подразделения производителя в Санкт-Петербурге. За основу для лимитированных версий были взяты комплектации «Актив Плюс» и «Комфорт» с двумя типами двигателей, с АКПП и МКПП. У новых Solaris будет целый набор опций, в том числе уникальные элементы экстерьера с эмблемой серии. Комплектация «Комфорт» к тому же предлагает несколько уникальных опций сверху.

Предполагается, что для российского рынка производитель выпустит 3000 автомобилей Creta, а новый Hyundai Tucson в рамках спецверсии будет выпущен в количестве 1500 штук. Новых «Солярисов» будет выпущено чуть больше – 4500 машин.