Увеличение выпуска новых авто в РФ может стать причиной падения рынка

Так, уверяют специалисты, которые уверены, что перепроизводство, а также постоянно растущие цены на новые автомобили могут обвалить автомобильный рынок.

Как известно, пока в стране наблюдается дефицит популярных автомобилей и их комплектаций, который возник в результате ограничений из-за коронавируса, когда было остановлено производство.

После снятия ограничений компании не стали наращивать объёмы производства и следили за рынком, на котором начал наблюдаться ажиотажный спрос.

Некоторые эксперты считают, что дефицит машин может продлиться до весны следующего года.

При этом другие эксперты уверены, что автопроизводители, которые начали на фоне спроса увеличивать объёмы производства авто, а наряду с этим и увеличивать их стоимость, могут обвалить автомобильный рынок, так как совсем скоро ажиотажный спрос исчезнет.

Автомобильным компаниям советуют уже сейчас разрабатывать новые антикризисные меры.