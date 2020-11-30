Hyundai и Kia оштрафовали в США на $81 млн из-за проблемных моторов

Власти США выписали автомобильным компаниям Hyundai и Kia штрафы за поставки автомобилей, которые имели дефектные двигатели.

Hyundai-Kia ранее были вынуждены отозвать 1,5 млн автомобилей, которые принимали на сервис на протяжении нескольких лет. В машинах, а именно Hyundai (Sonata, Santa Fe, Tucson) и Kia (Optima, Sorento, Sportage), были установлены двигатели линейки Theta II, которые оказались опасными.

Дефект в силовых установках выявили еще в 2017 году, а замена проблемных двигателей проводилась бесплатно.

Сервисная компания формально завершилась недавно, при этом власти еще выписали автопроизводителям штраф в размере 54 млн долларов, а также обязали Hyundai инвестировать 40 млн долларов модернизацию производства.

Однако сумма штрафа может вырасти до 100 млн долларов, но это в случае, если в NHTS посчитают, что компания нарушает условия соглашения.