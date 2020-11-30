Главная » Новости

Hyundai и Kia оштрафовали в США на $81 млн из-за проблемных моторов

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Власти США выписали автомобильным компаниям Hyundai и Kia штрафы за поставки автомобилей, которые имели дефектные двигатели.
Hyundai-Kia ранее были вынуждены отозвать 1,5 млн автомобилей, которые принимали на сервис на протяжении нескольких лет. В машинах, а именно Hyundai (Sonata, Santa Fe, Tucson) и Kia (Optima, Sorento, Sportage), были установлены двигатели линейки Theta II, которые оказались опасными.

Дефект в силовых установках выявили еще в 2017 году, а замена проблемных двигателей проводилась бесплатно.

Сервисная компания формально завершилась недавно, при этом власти еще выписали автопроизводителям штраф в размере 54 млн долларов, а также обязали Hyundai инвестировать 40 млн долларов модернизацию производства.

Однако сумма штрафа может вырасти до 100 млн долларов, но это в случае, если в NHTS посчитают, что компания нарушает условия соглашения.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика