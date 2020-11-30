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Компания Opel представила новые логотип и шрифт бренда

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Opel представила обновленный логотип, который лишился трехмерной эмблемы и стал более «тонким».
Полного изменения логотипа в компании не стали делать. Так, было решено только подкорректировать саму молнию, а круг вокруг нее сделать более тонким.

Помимо самого логотипа немецкий автопроизводитель представил новый шрифт под названием «Opel Next».

Шрифты получили три варианта написания: тонкий, стандартный и жирный.

Новый логотип и шрифты первым получит рестайлинговая версия кроссовера Crossland, а затем новая эмблема появится на Opel Crossland и других моделях.

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