Компания Opel представила новые логотип и шрифт бренда

Opel представила обновленный логотип, который лишился трехмерной эмблемы и стал более «тонким».

Полного изменения логотипа в компании не стали делать. Так, было решено только подкорректировать саму молнию, а круг вокруг нее сделать более тонким.

Помимо самого логотипа немецкий автопроизводитель представил новый шрифт под названием «Opel Next».

Шрифты получили три варианта написания: тонкий, стандартный и жирный.

Новый логотип и шрифты первым получит рестайлинговая версия кроссовера Crossland, а затем новая эмблема появится на Opel Crossland и других моделях.