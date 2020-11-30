Легковые автомобили с чёрными деталями попали под запрет в Туркменистане

В Туркменистане владельцы автомобилей столкнулись с новой проблемой. Их заставляют перекрашивать в белый цвет черные элементы авто, в числе которых бамперы, радиаторные решётки, корпуса боковых зеркал и д.р.

Как пишет Turkmen.News, ранее за черные элементы автовладельцу выписывали штраф, но такое правило действовало до 24 ноября, однако теперь им отказывают в прохождении техосмотра в ГАИ, даже если деталь черного цвета установлена с завода и технически ее нельзя перекрасить.

По неофициальным данным, новые правила исходят от президента Гурбангулы Бердымухамедова, который не любит темные оттенки и признает только белый цвет.

Ранее в стране власти запретили использовать автомобили любого цвета кроме белого, помимо этого в Туркменистане негласно женщинам запретили водить автомобиль.

Такое правило действует с 2018 года, и с того времени женщинам не выдают водительские удостоверения, а также не продлевают старые.