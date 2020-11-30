В России начались продажи флагманского кроссовера Hyundai Palisade

Hyundai через свои дилерские центры начала продажи своего внедорожника Palisade. Этот флагманский полноразмерный представитель SUV предлагается в трех версиях – Lifestyle, Prestige и High-Tech.

Также клиентам доступна эксклюзивная комплектация Cosmos. Базовая комплектация стоит от 3 149 000 рублей, а топовую версию можно купить за 3 829 000 рублей.

Моторная гамма у Palisade состоит из 2,2-литрового дизельного CRDi мощностью 200 л.с. при 400 Нм крутящего момента, а также 3,5-литрового бензинового 3.5 MPI мощностью 249 лошадиных сил при 336 Нм.

Не зависимо от выбранного мотора трансмиссия у Palisade будет восьмиступенчатая автоматическая с системой полного привода HTRAC.

В Palisade уже в базовой версии есть подогрев переднего и заднего ряда сидений, а также электрорегулировка сидения водителя в 10 направлениях.

Для третьего ряда кресел предусмотрены USB-порты, через которые можно заряжать гаджеты. В общей сложности в салоне внедорожника установлено 7 USB-портов.

Для управления мультимедийной системой над центральной консолью установлен 8-дюймовый экран. Есть поддержка интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Hyundai Palisade получил подсветку околодверного пространства, 8-дюймовые легкосплавные диски, систему контроля слепых зон и электропривод детского замка, который не позволяет открыть заднюю дверь если сзади приближается другая машина.

Во внедорожнике также есть шесть подушек безопасности и боковые шторки.

Hyundai свой новый внедорожник предлагает не только купить, но также оформить на него онлайн-подписку Hyundai Mobility, по которой ежемесячный платеж составит 67,9 тысячи рублей при лимите пробега 12 000 км в год.