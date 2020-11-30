Льюис Хэмилтон: Mercedes отлично поработали над эффективностью прохождения поворотов

Пилот команды Mercedes, семикратный чемпион мира в Формуле-1 Льюис Хэмилтон поделился свои мнением относительно работы своей команды над прохождением поворотов болидами. Британский автогонщик считает, что шасси Mercedes текущего образца имеет наивысшую степень эффективности в преодолении любого типа поворотов.

«Наша команда действительно смогла устранить самый основной недостаток для шасси длиннобазного типа. Если смотреть на прошлый год, то мы обладали самым длинным автомобилем в пелотоне. Было даже немного странно, что другие команды не попробовали использовать похожую технологию – мы регулярно побеждаем с 2017 года, используя самые длинные автомобили. При этом каждая команда старается сделать свои болиды как можно более короткими.

Это не совсем логично. Длинная машина генерирует прижимную силу больше, чем короткие. Да, у таких автомобилей есть недостаток – они теряют в маневренности. Прошлогодние образцы шасси прекрасно справились с быстрыми и средними поворотами, но стоило начинать прохождение медленного поворота, как стали понятны изъяны такой конструкции – машина вела себя слабо. Мы хотели, чтобы она поворачивала иначе, но автомобиль с этим попросту не справлялся.

И во время зимнего тестирования автомобилей характеристики остались прежними. У меня были определенные трудности, но вместе с механиками мы поменяли настройки. Благодаря этому сложности в прохождении поворотов не минимизировались – они исчезли совсем», — заявил Хэмилтон.

Напомним, что Льюис Хэмилтон в составе команды Mercedes стал победителем последних четырех Гран-при Формулы-1 подряд. Британский автогонщик стал триумфатором заездов в Гран-при Эйфеля, Португалии, Эмилии-Романьи и Турции.

Источник — https://bookmaker-ratings.am/