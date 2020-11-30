McLaren: машины будут медленнее на 1-3 секунды в 2022 году

Технический директор команды McLaren в Формула-1 Джеймс Ки поделился своим мнением относительно изменений технического регламента 2022 года. Руководитель McLaren считает, что резкого падения скоростей в F-1 не будет, но оно неизбежно и будет сопровождаться показателями, ниже прогнозируемых ранее — сообщает ресурс Рейтинг Букмекеров.

«Мы активно обсуждаем в команде этот нюанс, нам очень важно знать, как изменится скорость. Конструкция большинства компонентов автомобиля определяется именно временем нахождения машины на круге – мы должны понимать степень воздействия сил на авто, чтобы добиться максимальных показателей. Очевидно, что скорости упадут, поскольку у механиков будет намного меньше инструментов, чтобы создать прижимную силу. И при этом я все равно не верю, что машина потеряет целых 7 секунд. Об этом говорит большинство пессимистов, хотя, по моим подсчетам, разница будет составлять не больше 1-3 секунд.

Скептики также считают, что вместе с падением скоростных показателей появится новая проблема – автомобили будут внешне одинаковыми из-за того, что произойдет унификация нескольких механизмов и деталей в соответствии с новым регламентом. Я лично так не думаю. Конечно, будут некоторые сходства, но ведь правила обновленного регламента дают нам определенную свободу в конструировании деталей. Машины стопроцентно будут друг от друга отличаться. Наша задача – остаться в рамках правил и сохранить индивидуальность, и мы способны реализовать эту идею», – заявил Ки в интервью для Auto Motor und Sport.