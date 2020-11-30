Точка зрения водителя: как не испортить зрение за рулем

Хорошее зрение – один из важнейших критериев пригодности водителя к управлению транспортным средством. Быстрая и точная оценка дорожной обстановки, расстояния, знаков, приближающихся пешеходов и других объектов прямо влияет на скорость реакции, и на безопасность вождения. Ясное и чёткое зрение позволяет полностью контролировать ситуацию. Однако даже для тех, у кого отменная острота зрения, вождение автомобиля готовит некоторые неприятности. Какие и как их предупредить – читайте далее.

Благодаря глазам человек получает до 90% всей информации из внешнего мира. К сожалению, большинство автолюбителей мало заботятся о своём зрении. Если вы водите машину не один год, помните, что хорошее зрение, которое было 3-5 лет назад, сегодня может подвести. Вот какие факторы имеют на него наибольшее влияние:

Переутомление. Вы наверняка замечали, что после нескольких часов в дороге глаза напоминают о себе зудом, жжением, ощущением «песка» под веками, иногда даже слезотечением и светобоязнью. Да, глаза тоже устают — точно так же, как спина, шея, руки и ноги. У глаз тоже есть мышцы, которые напрягаются и которым нужен отдых. Чтобы не допускать переутомления, старайтесь по возможности делать по пути короткие, но регулярные перерывы. Не лишней будет зрительная гимнастика, которая поможет быстро снять напряжение глазных мышц и убрать неприятные симптомы. Свет солнца. Достаточно несколько раз сесть за руль, чтобы понять, источником какого дискомфорта может стать солнечный свет. Но это не просто временное неудобство. Регулярное воздействие ультрафиолета на глаза увеличивает риск возникновения синдрома сухого глаза и снижения остроты зрения. Поэтому не пренебрегайте очками от солнца и пользуйтесь солнцезащитным козырьком в салоне машины. Кондиционер и «печка». Казалось бы, каким образом связаны система климат-контроля и глаза? На самом деле воздух в салоне авто несёт еще больший вред глазам, чем ультрафиолет или яркий свет. Система кондиционирования и обогрева «съедает» влагу из воздуха, из-за чего возникает сухость глаз. А вместе с ней появляются рези в глазах и постепенное ухудшается зрение.

Кроме зрительной гимнастики и ношения солнцезащитных очков есть еще один метод профилактики усталости и сухости глаз – это увлажняющие капли для глаз. Такой препарат восполнит дефицит слёзной жидкости и моментально восстановит дефицит влаги, избавив сухой глаз от дискомфорта.

Обратите внимание на капли, в основе которых гиалуронат натрия (например, Хило-Комод). Они не имеют противопоказаний и могут использоваться при ношении контактных линз. Этот препарат также включено в стандартное лечение сухости глаз.

Чтобы быть водителем, нужен опыт. А еще — хорошее зрение. Обязательно проходите плановые проверки у окулиста не менее одного раза в год и сразу обращайтесь к врачу, если заметили дискомфорт в глазах.