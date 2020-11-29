«КамАЗ» выпустит свой электрический кроссовер стоимостью до 1 млн рублей

КамАЗ намерен в декабре представить предсерийный вариант электрического кроссовера стоимостью 1 млн рублей.

Модель под кодовым названием «Кама-1» разрабатывался специалистами Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого (СпбПУ).

Причем разработчикам доверили и запуск производства маленького электрического кроссовера.

Презентация «Кама-1» должна состоятся 10 декабря, а до середины следующего месяца завершатся испытания ранних прототипов электрокроссоверов.

Напомним, «Кама-1» будет являться четырехместным автомобилем, способным разгоняться до 150 км/ч.

На одном заряде модель сможет проезжать до 300 км, к тому же аккумулятор можно будет заряжать от быстрой зарядки.

Ожидается, что с учётом государственных субсидий стоимость «Кама-1» будет стартовать от 750 тыс. рублей, а без субсидий цена электрокроссовера составит от 1 млн рублей.