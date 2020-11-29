В России составили топ-5 бюджетных автомобилей с зимними опциями

Автомобильные эксперты проанализировали предложения на рынке новых автомобилей и отобрали модели, которые имеют доступный ценник и зимние опции.

Наличие зимних опций в легковом авто является сейчас актуальной темой, тем более если автомобилисты рассматривают покупку нового авто.

Эксперты портала Carsweek решили помочь в выборе авто и составили топ-5 бюджетных автомобилей с зимними опциями. Так, одной из таких машин является LADA Granta в версии #Club, оцененной в 585 900 рублей.

Среди зимних опций в этой модификации есть подогрев лобового стекла и передних сидений. Еще можно рассмотреть покупку седана или хэтчбека Datsun.

Как отмечают эксперты, главной зимней опцией для многих автомобилистов является обогрев ветрового стекла, а в этих машинах такая опция как раз присутствует.

У седана on-do эта опция предлагается с комплектации Comfort за 617 тыс. рублей, а у хэтчбека с версии Black по цене от 640 тыс. рублей.

Еще в списке числится LADA Vesta, у которой в комплектации Comfort/ Winter за 780 900 рублей есть пакет зимних опций, где предлагают трехзонный подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла, а также руля.

В более дорогой версии присутствует еще и подогрев задних сидений. Renault Logan тоже вошел в рейтинг. У него зимние опции будут в максимальной комплектации Drive за 811 тыс. рублей, тогда как для других комплектаций можно заказать зимний пакет за 18 тыс. рублей.

Замыкает составленный список топ-5 KIA Rio, у которого есть подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя в комплектации за 944 900 рублей.

Также зимние опции есть и в более дорогих версиях, но их стоимость превышает 1 млн рублей.