Несмотря на то, что большинство строительных работ собственники частных домов стараются успеть выполнить до наступления холодов, в некоторых случаях установку забора из профнастила приходится выполнять зимой. Что нужно учесть, выполняя эту работу в зимнее время? Почему заказ установки забора из профлиста даже зимой, будет в нашей компании выгодным и практичным решением?

Установка забора из профнастила зимой – особенности и нюансы работы

Отличительными особенностями профлиста, позволяющими использовать этот материал в период зимних холодов для строительства заборов, являются высокая устойчивость к высоким и низким температурам, не влияющим на гибкость и другие характеристики металла. Какие особенности и тонкости выполнения работы учитывают специалисты нашей компании, когда приходится устанавливать заборы из профнастила в зимнее время?

1) Для заливки металлических столбов в бетон, при минусовой температуре используются специальные противоморозные добавки, обеспечивающие надежность, прочность и застывание бетонной смеси;

2) Металлические столбы, к которым впоследствии крепятся перемычки и профлист, устанавливаются в ямы не только с помощью бетонирования, но и с использованием бутового камня или вкручивания винтовых свай, в зависимости от типа грунта и уровня его промерзания;

3) Чтобы влага, попадающая в полость столбов, не замерзала внутри, на каждую профильную трубу сверху сразу же устанавливают специальные заглушки, обеспечивающие защиту и герметичность;

4) Чтобы не повредить профнастил, его монтаж на перемычки, установленные между всеми столбами, выполняется только в тихую безветренную погоду, за счет чего также достигается высокое качество и аккуратность работы.

Некоторые заказчики услуги, решают устанавливать забор из профнастила зимой не потому что так сложились обстоятельства, а намеренно. Зимой цены на строительные материалы, аренду транспорта и услуги специалистов, становятся гораздо ниже, что позволяет установить забор не только дешевле, но и без потери высокого качества работы.

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Чтобы красивый и качественный деревянный забор мог долго сохранять свой оригинальный и привлекательный внешний вид, важно в процессе его эксплуатации обеспечивать надлежащий и тщательный уход за конструкцией. Уход за деревянным забором является довольно простой работой, а при регулярном обслуживании древесины, она сможет оставаться надежной, красивой и эффективной, даже при воздействии агрессивных атмосферных условий.

Уход за деревянным забором – какие особенности нужно учесть? При установке деревянных заборов, мастера нашей компании всегда обрабатывают древесину специальными средствами и растворами, обеспечивающими надежную защиту от воздействия грибка, плесени, гниения или насекомых-вредителей. В процессе эксплуатации деревянного забора, владелец дома может выполнять следующие виды работ, которые обеспечат долговечность и красоту конструкции: При умеренных и стабильных климатических условиях, обработку антисептическими средствами и растворами стоит проводить каждый год, уделяя особенное внимание верхним частям забора и местам стыков древесины с почвой или металлом; В тех местах, где краска отслоилась, стоит сразу же реставрировать участок, чтобы древесина не была повреждена влагой или ультрафиолетом;

Сгнившие части столбов и штакетов стоит сразу же заменять новыми, обеспечивая устойчивость всей конструкции специальными распорками и поддерживающими столбами; Металлические части, крепежи и фурнитуру стоит выбирать в нержавеющем или оцинкованном варианте, а если это невозможно, покрывать сверху достаточным слоем краски или лака.

Некоторые конструкции деревянных заборов, сохраняют свое высокое качество и привлекательный внешний вид уже на протяжении многих лет. Это обеспечивается не только использованием при изготовлении высококачественной натуральной древесины, но и регулярным уходом, который обеспечивает владелец дома. Уход за деревянным забором – это реальный шанс продлить жизнь конструкции и не менять ее на новую, на протяжении десятков лет, сохраняя оригинальность и эстетичность ограждения.

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Среди огромного разнообразия строительных материалов, используемых при строительстве заборов, одним из наиболее качественных и привлекательных является сетка-рабица. Изготовление и монтаж забора из сетки-рабицы являются несложной работой, выполнить которую хозяин дома может самостоятельно, причем даже в зимнее время. Из каких этапов состоит установка забора из сетки-рабицы своими руками? Какие особенности выполнения этой работы стоит принять во внимание?

Установка забора из рабицы зимой, своими руками – обеспечиваем качество работы

Сетка-рабица, в сравнении с другими конструкционными материалами, является более эффективной, постой и неприхотливой в работе. Сегодня сетка может быть представлена низкоуглеродистой, нержавеющей или оцинкованной сталью, а также покрытием их ПВХ, обеспечивающем дополнительную износостойкость и долговечность материала. После того, как все расчеты выполнены точно и четко, а также после доставки материала на объект, установка забора из сетки-рабицы в зимнее время, выполняется по следующей последовательной схеме: 1) Все растения и мусор, которые могут помешать разметке и монтажу, удаляются с поверхности; 2) Столбы и опоры, которые могут быть изготовлены из разных материалов, предварительно обрабатывают. В случае древесины – это обработка антисептиком, а металлические столбы очищают от ржавчины и грунтуют;

3) При заливке столбов бетоном, в ямы глубиной от 30 до 50 см, в бетонную смесь обязательно добавляют противоморозные добавки, препятствующие растрескиванию застывшего материала и его ослаблению; 4) Натягивание направляющей проволоки осуществляется с помощью различных типов крепежей, наиболее практичными среди которых себя зарекомендовали крючки с резьбой и хомуты;