Алгоритм работы таможенного представителя

Внешнеэкономическая деятельность предусматривает поиск опытных работников, которые занимаются юр оформлением товаров при пересечении границы. Для отдела ВЭД важно найти человека, который сможет связаться с логистами, поставщиками и представителями других подразделений. Таким является таможенный представитель. Этот человек специализируется на проведении операций по перемещению товара через границу.

Чем занимается таможенный представитель

Специалист представляет интересы заказчиков по оформлению необходимых документов для перемещения товаров из одной страны в другую. Для предприятия сотрудничество с хорошим брокером означает стабильность в работе и получение постоянной прибыли, а также минимизацию рисков. Таможенный представитель как правило свои услуги предоставляет на основе подписанного договора между сторонами. В таком соглашении прописываются обязанности сторон и сроки, когда заказ должен быть выполнен.

Более подробно с алгоритмом работы представителя компании «Канавара Групп» можно ознакомиться на их сайте https://canavara-group.ru/uslugi/representative/. При необходимости можно задать интересующие вопросы сотруднику.

Алгоритм работы специалиста состоит из следующих пунктов:

Анализ товарной партии и определение кодов для каждой позиции;

Расчет таможенных платежей и их оплата;

Подготовка необходимых документов для товаров – деклараций, накладных, договоров поставки, дополнительных сертификатов;

Подбор необходимого вида транспорта;

Доставка грузов до пункта назначения;

Перемещение товаров на складское помещение, где они некоторые время хранятся;

Доставка по адресу клиента.

Таким образом, предоставление услуг таможенного представителя позволяют государственным контролировать движение, а также участникам ВЭД организовывать бесперебойные поставки груза как на экспорт, так и на импорт.

Что входит в обязанности таможенного представителя

Компания, которая представляет клиента на таможне, несет определённые обязанности перед ним, закрепленные в отраслевых нормативных актах и договоре. В обязанности таможенного брокера входит:

Анализ поставок товаров, подбор кодов во избежание возникновения сложностей при пересечении границы;

Правильное оформление необходимой документации;

Подготовка сертификатов или иных разрешительных документов;

Проведение необходимых расчет и помощь с их уплатой;

Взаимодействие с работниками погранслужбы, контроль за успешным выпуском товаров;

Не разглашение конфиденциальной информации о клиенте.

При выборе таможенного представителя следует учитывать много нюансов – наличие лицензии и технического оснащения. Чаще всего, стоимость услуг специалиста оговаривается в индивидуальном порядке и зависит от товара, его объема, срока взаимодействия между субъектами.

Чтобы воспользоваться услугами таможенного представителя, международного перевозчика или уполномоченного экономического оператора, посетите сайт компании «Канавара Групп» https://canavara-group.ru/. Здесь указана все необходимая информация для клиентов, а также контакты для связи. Таможенный представитель этой компании сотрудничает с такими странами: Китаем, США, Соединенным Королевством, Тайванем, Канадой и другими. Специалист оказывает консультационные услуги, а также помогает поставлять за границу автозапчасти, стройматериалы, продукты питания, бытовую технику, одежду, обувь и промышленное оборудование.