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На автосалоне в Гуанчжоу дебютировал новый кроссовер Haval H2

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На открывшемся автосалоне в Гуанчжоу был продемонстрирован предсерийный кроссовер Haval H2.
В основе новинки легла тележка, разработанная собственными силами компании Great Wall.

Новая модель полностью ориентирована на молодую аудиторию. В ней использовали спортивный стиль, который наблюдается не только в экстерьере, но также интерьере.

На автосалоне в Гуанчжоу дебютировал новый кроссовер Haval H2

Размеры Haval H2 следующие: длина — 4477 мм, ширина — 1874 мм и высота — 1626 мм. Приводиться в движение китайский «паркетник» будет полуторалитровым турбомотором мощностью 150 л.с., в паре с ним будет работать семиступенчатая роботизированная коробка передач.

Привод для Haval H2 предложат исключительно передний. В Китае кроссовер уже предлагают для заказа по цене от 89 000 юаней.

На автосалоне в Гуанчжоу дебютировал новый кроссовер Haval H2

haval Haval H2
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