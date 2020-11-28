На автосалоне в Гуанчжоу дебютировал новый кроссовер Haval H2

На открывшемся автосалоне в Гуанчжоу был продемонстрирован предсерийный кроссовер Haval H2.

В основе новинки легла тележка, разработанная собственными силами компании Great Wall.

Новая модель полностью ориентирована на молодую аудиторию. В ней использовали спортивный стиль, который наблюдается не только в экстерьере, но также интерьере.

Размеры Haval H2 следующие: длина — 4477 мм, ширина — 1874 мм и высота — 1626 мм. Приводиться в движение китайский «паркетник» будет полуторалитровым турбомотором мощностью 150 л.с., в паре с ним будет работать семиступенчатая роботизированная коробка передач.

Привод для Haval H2 предложат исключительно передний. В Китае кроссовер уже предлагают для заказа по цене от 89 000 юаней.