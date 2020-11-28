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Дефицит новых машин в России может сохраниться до весны 2021 года

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Дефицит новых автомобилей в дилерских центрах может наблюдаться до весны 2021 года.

Сейчас дефицит наблюдается не только среди премиальных марок, но и моделей массового сегмента.

Такая ситуация может продлиться до весны следующего года, считают опрошенные информационным агентством ТАСС дилеры.

Дефицит по самым популярным моделям будет наблюдаться до конца текущего года, а при ухудшении ситуации с пандемией дефицит может продлиться и на весь первый квартал 2021 года.

Стоит отметить, что до конца года ожидается повышение цен на новые автомобили.

По мнению аналитиков стоимость в среднем вырастет на 2-3%, причем с начала следующего года россиянам стоит ожидать дальнейшее повышение цен.

С начала текущего года в РФ новые автомобили подорожали в среднем от 3 до 15%.

На рынке подержанных авто в текущем году тоже наблюдается существенное подорожание.

Недавно сообщалось, что средневзвешенная цена на вторичном рынке выросла на 16% и составила 576, 7 тыс. рублей.

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