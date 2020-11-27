УАЗ снова поднял цены на свои автомобили в России

Ульяновский автомобильный завод в этом году не первый раз пересматривает ценники для своих моделей.

Недавно УАЗ снова поднял цены на автомобили «Хантер», «Патриот» и «Пикап» в России, на что обратили внимание эксперты сайта «Цена Авто».

На этот раз стоимость выросла на 10-13 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.

Теперь минимальная стоимость Хантера составляет 827 тыс. рублей, тогда как топовая комплектация получила ценник 1 088 900 рублей.

Базовые комплектации Патриота и Пикапа стали дороже на 11 тыс. рублей и продаются за 939 000 и 959 000 рублей соответственно.

Цены на другие комплектации этих моделей остались неизменными. Стоит отметить, что это удорожание стало третьим в этом году.