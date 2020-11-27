SsangYong презентовал глобальную версию внедорожника Rexton -2021

Компания SsangYong провела презентацию обновленного варианта своего внедорожника Rexton, который относится к 2021 модельному году.

Автомобиль дебютировал для глобального рынка, и как заявили в компании они создали новое поколение модели, хотя по сути это слегка модернизированный вариант, у которого немного изменилось оформление передней и задней части.

Габариты Rexton-2021 остались почти неизменными и составляют: 4850/1960/1825 мм, колесная база составляет 2 865 мм.

В сравнении с предшественником у кроссовера изменился только показатель высоты, который увеличился на 25 мм.

На рынок внедорожник выйдет в пяти и семиместной версии, в салоне которых среди изменений стоит отметить аналоговую панель приборов и мультимедийную систему с 8-дюймовым дисплеем.

Также появился новый руль, оформление дверных карт и заявлено использование более качественных материалов.

В самых дорогих комплектациях предложат 12,3-дюймовую цифровую панель прибором и мультимедийную систему с 9,2-дюймовым экраном.

В списке оснащенности заявлена система экстренного торможения, мониторинга слепых зон, удержания в полосе, а также адаптивный круиз-контроль и девять подушек безопасности.

Что касается двигателей, то базовым является прежний 2,2-литровый дизельный ДВС с турбиной, но его мощность увеличилась до 202 л.с. при 440 Нм.

В качестве трансмиссии предложат 8-скоростной автомат, который будет работать как с задне-, так и с полноприводной системами. На рынке Южной Кореи новый Rexton уже продается и там за него просят в эквиваленте 2,53 млн рублей.