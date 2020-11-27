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Tesla отзывает из-за дефектов 9,5 тыс. автомобилей в США

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Американская компания проведет отзывную кампанию, в рамках которой на сервис будет отправлено 9,5 тыс. автомобилей.
Как сообщили в компании, необходимость проведения отзыва связана с выявленной некачественной обивкой крыши и проблемами с подвеской.

Отзывными стали модели Model X и Model Y 2016 и 2020 модельного года. Так, в кроссоверах Model X 2016 имеется проблемы с обшивкой крыши, которую могли приклеить без предварительной грунтовки.

В итоге это может быть причиной того, что один или два элемента могут отвалиться прямо во время движения.

В 401 автомобиле Model Y 2020 обнаружили проблемы с подвеской, в которой болты переднего верхнего рычага подвески соединяющие поворотный кулак могут отсоединиться.

Все работы в рамках отзывной кампании будут проведены бесплатно для владельцев авто.

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