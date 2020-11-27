Как выбрать правильную резину для своего автомобиля?

Производством резины для автомобилей на сегодняшний день занимается очень большое количество предприятий, а число марок автошин огромно. Так что нет ничего поразительного в том, что автомобилисты зачастую испытывают сложности с выбором покрышек, которые наилучшим образом подходят для их транспорта.

Классы резины для авто

При делении автопокрышек на классы используется целый ряд критериев. Среди них одним из главных является сезонность. После прогревания воздуха до температуры +5 градусов по Цельсию наступает время оснащать колеса летними шинами. А когда он охлаждается ниже этого уровня, их нужно заменять на зимние автопокрышки. Имеется также возможность установить на автомобиль всесезонную резину, но нужно помнить о том, что она годится исключительно для близких поездок с низкими нагрузками, а срок ее эксплуатации относительно непродолжителен.

Ключевые правила подбора авторезины

Чтобы купить колеса для автомобиля в Казахстане, успешно подобрав наиболее подходящую резину для машины, целесообразно придерживаться следующих правил:

Планировать приобретение автопокрышек нужно заблаговременно – благодаря такой предусмотрительности можно будет успеть всесторонне сопоставить множество вариантов и сэкономить довольно ощутимые денежные средства. Оптимальное время для покупки автошин – межсезонье, когда в автосервисы обращается небольшое число автомобилистов, а магазины продают их с большими скидками.

Значительную роль играет дата выпуска автошин. Спустя определенное время автопокрышки приходят в негодность, даже если их изначальное качество весьма высоко. Так что необходимо удостовериться в том, что они были произведены недавно. Важно учитывать и то, что на срок годности автопокрышек в большой степени влияют условия, в которых они хранятся.

Прямой зависимости между стоимостью автопокрышек и сроком их эксплуатации нет. Достаточно быстрому износу может подвергнуться даже очень дорогая авторезина.

Выбор авторезины должен производиться в соответствии с условиями, в которых эксплуатируется машина.

Важнейшее правило, которое должно всегда строго соблюдаться при подборе авторезины – крайняя ответственность. От того, насколько адекватно решение, принятое автомобилистом, зависит как его безопасность, так и безопасность множества других участников дорожного движения.