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В России легковые автомобили могут подорожать на 10% в 2021 году

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Из-за курса доллара в России растут цены на новые автомобили, если валюта и дальше будет расти в цене, то средневзвешенная цена на машины в 2021 году вырастет на 10%.

Об этом заявили аналитики агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-конференции «AUTOSTAT Analitic Day».

По данным «АВТОСТАТ», с 2014 года средневзвешенная цена в России выросла на 66%.

Только в текущем году она изменилась на 6,5%. В 2015 году по отношению к 2014 году средневзвешенные цены выросли на 20%.

«Это объясняется изменением структуры самого рынка, – считает директор «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, – он сместился в сторону продаж более доступных моделей».

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