Продажи нового купе-кроссовера Geely Tugella стартуют 25 декабря 2020 года

Китайская компания Geely анонсировала скорый старт продаж нового купеобразного кроссовера с названием Tugella.

Новая модель, как сообщили в российском офисе, выйдет в продажу 25 декабря этого года. Кросс-купе в России будет представлен только с одним силовым агрегатом.

Речь идет о силовой установке мощностью 238 л.с. и объёмом два литра. В паре с ДВС будет работать только восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin.

Заявлено, что разгон до первой сотни составит 6,9 секунды. На старте продаж будет доступна для покупки комплектация Flagship, которую оценили в 2,5 млн рублей.

Информация о других комплектациях и стоимость на них пока не раскрывается.

Но известно, что за 2,5 млн рублей в кроссовере будет светодиодная оптика, система бесключевого доступа в салон, шесть подушек безопасности, система предотвращения фронтального столкновения, определения на дороге препятствий и пешеходов, камеры кругового обзора и интеллектуальный круиз-контроль. Добавим, что для российского рынка Geely Tugella собирается в Беларуси на заводе «БелДжи».