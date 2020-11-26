Кредит без справок — плюсы и минусы

Потребительский кредит — самый популярный вид займа на российском рынке. Наши сограждане его оформляют на ремонт, оплату обучения, отпуска, торжественных событий, возврат долга. Этот кредит не является целевым, поэтому заемщик тратит деньги на свое усмотрение.

Преимущества потребительского кредита

Высокий спрос на продукт можно объяснить его многочисленными преимуществами:

Простота оформления — наличные выдают в течение часа с момента подачи заявки. Минимум документов — кредитор обязательно запрашивает паспорт. Если заемщик предоставит справку о доходах, то сможет получить кредит под низкий процент. Не требуется залог — на имущество клиента не накладывают арест. Выплата кредита осуществляется равными платежами, поэтому можно заранее спрогнозировать нагрузку на семейный бюджет. Досрочно вернуть долг можно в любой момент. Проценты пересчитывают с учетом фактического срока кредитования.

Если вам срочно нужны деньги, то можете заполнить заявку прямо сейчас. Более детальные данные по предложениям кредита можно посмотреть на странице https://mainfin.ru/credits/kredit-bez-spravok/moskva. Изучите информацию и выберете самое выгодное предложение. Помните, что обращаться лучше в тот банк, в котором вы уже обслуживаетесь. Например, получаете заработную плату или пенсию, выплачиваете кредит или разместили вклад. Для “своих” всегда действуют самые выгодные тарифы.

Недостатки потребительских займов

Высокая процентная ставка — кредит выдают без залога по одному паспорту. В этом случае риск невозврата очень большой. Возможные финансовые потери банк и пытается компенсировать высокими процентами. Процентная ставка может достигать и 50% годовых. Наличие дополнительных затрат. Например, страхование жизни заемщика. Невысокий кредитный лимит. Банки готовы выдать до 500 тысяч рублей, а другие и до 2 млн рублей. Но при условии, что заемщик имеет безупречную кредитную историю и стабильный доход.

От действий самого клиента во многом зависит, какой будет общая переплата по займу. Чтобы заключить сделку на выгодных для себя условиях, нужно дать банку доказательства своей платежеспособности. Например, предоставить справку о доходах, документы на имущество.

Если менеджеры навязывают вам страховку, то смело от нее отказывайтесь. Эта услуга является добровольной и отказ от нее никак не повлияет на принятое решение. Если все же страховку включили в тело кредита, то при досрочном погашении долга вы можете ее частично вернуть. По возможности, старайтесь выплачивать долг досрочно и не допускайте возникновение просрочки. Если вы выплатите кредит в течение 6-12 месяцев, то переплата будет минимальной.