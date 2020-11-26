Самые лучшие места для путешествий по России в любое время года

Осень является прекрасной порой для начала путешествия, в это время природа балует буйством ярких красок, а наплыв туристов не так часто встретить даже на самых известных курортах. Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы и в туристическую сферу. Именно в этот период наблюдается расцвет внутреннего туризма. Который в сейчас ничем не уступает по сервису заграничному. Итак, куда можно поехать на отдых этой осенью и какие развлечения предлагают эти города для туристов?

Казань

Казань является столицей Татарстана и одним из самых древних городов нашей огромной родины, где органично смешались Западная и Восточная культуры. Здесь можно одновременно увидеть величество Старинного кремля, роскошное убранство мечети и современные небоскребы в футуристическом стиле. Такой вид главного города этой республики.

Оказавшись в Казани, следует обязательно посетить Казанский Кремль со всеми его многочисленными дворцами и храмами, а также башню Сююмбике, пройтись по улице Баумана и отведать здешних деликатесов из мяса барана.

Красная Поляна

Красная Поляна является российским горнолыжным курортом мирового класса, с расположенными там многочисленными спусками с любым уровнем сложности. В распоряжении туристов есть фешенебельные отели и простые хостелы, модные бары и пабы. Теплыми осенними деньками можно прогуляться по близлежащим древним дольменам, водопадам и руинам крепости Ачипсе.

Еще одной, несомненно, достопримечательностью этого курорта является Казино Сочи, где проходят турниры по покеру российского и европейского масштаба. Любителям азартных игр здесь найдется рулетка, блэкджек, баккара и слоты, покер на всех лимитах. Любители покера онлайн могут поиграть в покер руме Pokerdom или другом игровом онлайн-заведении..

Железноводск

Железноводск является маленьким городком в Ставропольском крае, который известен своими целебными минеральными водами. Город имеет несколько санаториев и свыше 10 бюветов с целебной водой: Славяновский, Смирновский, Западный, Лермонтовский источники.

Железноводск имеет много интересных достопримечательностей, например, дом Лермонтова, Железную гору, Пушкинскую галерею и памятник Лермонтову. На досуге, в свободное от лечебных процедур время, можно посетить Кабардино-Балкарию, для близкого знакомства с культурой местного населения.

Санкт-Петербург

Город-герой Санкт-Петербург зовется второй столицей России, местом с богатейшей культурной историей. Роскошь дворцов и усадеб, ухоженность парков и скверов, бесконечность каналов и Нева поражают воображение и прекрасны в любое время года, но по-настоящему преображаются они именно осенью. В это время года проходит парад фонтанов в Петергофе. Если окажетесь в Питере стоит обязательно побывать в Исаакиевском соборе, Эрмитаже, на Дворцовой площади, крейсере «Аврора» и храме Спаса на Крови.

Золотое кольцо

Туристический маршрут Золотого кольца представляет собой путешествие по древнейшим городам Северо-Восточной Руси, с большим количеством сохранившихся исторических памятников и достопримечательностей. Самым базовым осенним маршрутом включено посещение Владимира и Суздаля со множеством сохранившихся старых построек, Гуся-Хрустального, который является родиной стекольного дела, Мурома, со множеством церквей и храмов 15-16 веков, Костромы, со старейшими архитектурными ансамблями.

Примечательным является то, что значительная часть этих городских достопримечательностей включена в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Омск

Омск является крупнейшим городом — миллионником с богатейшей 300-летней историей, который расположен у слияния Иртыша и Оми. Омск недолго был столицей Российской империи, которую провозгласил адмирал Колчак. Главные достопримечательности города это Тарские ворота, Успенский Собор, Иртышская набережная и пешеходная улица Чокана Валиханова.

Для любителей дикой природы стоит отправиться в путешествие по настоящей тайге, которая начнется в 300 км от города Омск.

Для тех, кому мало этих мест для туризма, можно предложить ещё несколько объектов – загадочный Алтай, необъятную Якутию, где уже свирепствует зима, важный город Дальнего Востока Владивосток, а также Карелию со своей нетронутой человеком красивейшей природой.

Источник: Pokerexpert.org