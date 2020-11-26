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Хэмилтон вошел в историю, став семикратным чемпионом мира в Формуле-1

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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сделал то, что еще недавно казалось невозможным. Британец сравнялся по количеству чемпионских титулов Формулы-1 с легендой «Королевских гонок» Михаэлем Шумахером.

Рекорд Красного Барона Хэмилтон повторил за три Гран-при до финиша сезона. Льюис стал победителем Гран-при Турции, хотя начало уик-энда для него складывалось неудачно. В квалификации он стал лишь шестым. Тем не менее, после провала в квалификации Хэмилтон выиграл стамбульский Гран-при.

Это наглядный показатель нынешнего сезона, когда у Льюиса просто нет конкурентов. «Феррари» испытывает колоссальные проблемы, проваливаясь практически каждый уик-энд. Напарник Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас, начавший сезон с победы в первом Гран-при, быстро сдался. А Макс Ферстаппен из «Ред Булл» так и остается суперперспективным гонщиком, которому прочат будущие титулы.

По итогам 14 этапов Хэмилтон набрал 307 очков. Невероятный показатель! Получается, что британец даже в одиночку мог принести «Мерседесу» победу в командном зачете (Кубке Конструкторов).

Сейчас в Формуле-1 просто нет другого пилота, способного побороться с Хэмилтоном. Британец практически не допускает ошибок, успешно обсуждает стратегию с инженерами. И, конечно, у Льюиса есть болид, которым не обладает никто другой.

Можно ли считать Хэмилтона лучшим пилотом в истории? Многие сомневаются в этом, считая, что Льюис доминирует исключительно за счет болида. К сожалению, ответить на вопрос пока невозможно. В 2022 году Формула-1 должна перейти на новый спортивный

регламент, который, по идее, усилит конкуренцию. Главный вопрос: останется ли

сам Хэмилтон в Ф-1 до того времени.

Положение в общем зачете:

  1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 307 очков
  2. Валттери Боттас («Мерседес») – 197
  3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 170
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