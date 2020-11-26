Как Формула-1 потеряла советские болиды: история «Сокола-650»

В 1952 года Василий Иосифович Сталин, находясь под впечатлением от производства НТБА в Хемнице, решил усовершенствовать одну из моделей 650 и заявить ее на чемпионат мира по автогонкам. Для этого достаточно было, чтобы модели подходили по стандартам Формулы-2. Заготовки были уже созданы – оставалось только довести их до ума и придать мощность. Поэтому генерал-лейтенант ВВС распорядился отправить созданные модели самолетом в столицу из Хемница. Василий Иосифович любил автодело и горел идеей создать отличную модель для достойного участия в международных соревнованиях.

Уже летом 1952 года модели получили свое название – «Сокол-650». Два автомобиля заявили на московский чемпионат – одним управлял Павел Баранов, мотогонщик, а за руль второго сел Василий Кузнецов. Вопреки ожиданиям Сталина, советские механики не смогли правильно настроить 12-цилиндровые двигатели, которые для них были чудом автопроизводства на тот момент. Но это и вряд ли было возможно, поскольку для правильной эксплуатации в качестве топлива нужно было использовать специальную смесь – бензол, бензин и этиловый спирт. В итоге Сталин распорядился, чтобы модели отправили назад в ГДР – сейчас они красуются в дрезденском Транспортном музее в качестве экспонатов.

Модели конструировала команда механиков под руководством Н. Виттбера. Согласно его расчетам, «Сокол-650» должен был показывать мощность в 152 л.с. при показателях в 8000 об/мин. Но даже на испытаниях мотору не удавалось дать цифру более 5000 об/мин, и это был далеко не уровень ведущих на тот момент французских и итальянских машин – Ferrari, Maserati и Gordini. При этом масса советской модели была 632 кг – значительно тяжелее большинства болидов того времени. По мнению экспертов спортивного сайта Bookmaker Ratings, едва ли «Сокол» смог бы стать революцией автоспорта, попади тогда модель на чемпионат мира.