Даниил Квят прокомментировал технику обгонов на бахрейнских трассах

Спортивному сайту Bookmaker Ratings стало известно, что российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал о своем видении ситуации с обгонами на трассе Сахир. На ней пройдет сразу два Гран-при Формулы-1 – Бахрейна и Сахира.

«Пилоты всегда решают самостоятельно, какой именно момент использовать для обгона соперника. Тебе нужно подгонять оппонента, чтобы идентифицировать его слабые стороны и также понять, в чем ты сильнее его. В большинстве случаев, когда у гонщиков есть преимущество в скорости, они знают, на каком участке трассы можно его использовать», – заявил россиянин пресс-службе «Альфа Таури».

«На бахрейнской трассе наиболее удачные места для обхода соперников – это первый и четвертый повороты. В некоторых ситуациях получается заставить оппонента ошибиться при прохождении первого поворота – тогда на выходе ты получаешь определенное преимущество. И в этот момент нужно стараться обходить его перед четвертым поворотом, на торможении.

Также есть зона DRS перед одиннадцатым поворотом. Вот в этом месте есть хороший шанс провести удачный маневр. Но тогда твой оппонент должен плохо выходить из поворота. Все-таки эта прямая достаточно короткая, поэтому имеются свои сложности при проведении маневра», – резюмировал Квят.

Напомним, что Гран-при Бахрейна будет проводиться на трассе Сахир 29 ноября в 20:10. Через неделю, 6 декабря, на этой же трассе будет проводиться предпоследний заезд сезона Формулы-1 2020 года – Гран-при Сахира. Победителем прошлого Гран-при Бахрейна в 2019 году стал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Гран-при Сахира будет проводиться в первый раз в истории Формулы-1.