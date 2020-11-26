7 оптимальных моделей прицепов для легковых авто

В чем необходимость прицепа для машины? Основное назначение – транспортировка крупного груза, который никак не удается положить в багажник. Перевозка урожая с дачи в погреб, мебели, велосипедов – в этих случаях прицеп очень пригодится. Как выбрать его, не допустив ошибок?

Классификация и конструктивные особенности

Выбрать и купить прицеп для своего автомобиля можно тут, но прежде следует обратить внимание на его класс. Их два. Первый вариант – стандартный бортовой прицеп, конструктивно адаптированный для перевозки различного имущества, от урожая картошки до строительного инструмента и некрупной техники. Они нужны для того, чтобы перевозить грузы, не нуждающиеся в соблюдении особых инструкций при погрузке и выгрузке. Второй вариант – специализированные прицепы, среди которых:

Для транспортировки техники, от велосипедов до снегоходов;

Дома на колесах;

Для транспортировки сельскохозяйственных животных;

Прицепы для наливных грузов, мобильные павильоны и прочее.

Необходимая документация

Чтобы использование прицепа было легальным, не вызывало вопросов у органов ГИБДД, нужно получить следующие бумаги:

ПТС, выдача которого – обязанность фабрики-производителя. В паспорте зафиксированы номера рамы, шасси, кузова, они должны совпадать с реальными числовыми значениями, указанными на прицепе;

Эксплуатационная инструкция;

Свидетельство, подтверждающее факт продажи;

Договор, подтверждающий факт покупки;

Водительское удостоверение, в котором значится соответствующая категория.

Популярные модели

Список лучших моделей прицепов, доступных на рынке, выглядит следующим образом:

Кремень 1.65х1.3. Оптимальное решение для транспортировки широкого спектра бытовых грузов. Кузов сформирован прочными стальными сегментами с цинковым покрытием, подвеска ALKO хорошо гасит неровности и защищает грузы от повреждения; Цинк-Мастер 2.0х1.3. По характеристикам он схож с предыдущим вариантом, но отличается несколько увеличенной грузоподъемностью и наличием тента в комплекте; Креон 1800. Стальной корпус, защитно-декоративное покрытие из порошковой краски, возможность открытия заднего борта. Для гашения неровностей дороги используется подвеска на рессорах и амортизаторах; Кремень 2.5х1.3. Недорогой, конструктивно простой и надежный прицеп из нержавеющей стали для перевозки бытовых грузов; Фаворит 2.56х1.4. Одноосный прицеп с возможностью открытия заднего борта. Тент, амортизаторы, отбойники для защиты груза; ССЕ-7131-11. За счет двух осей грузоподъемность составляет тонну. Для удобства разгрузки и погрузки можно демонтировать боковые борта, откинуть переднюю и заднюю панели. Допустимо использование для транспортировки крупногабаритных грузов; Трейлер 3.5х1.5. Главная особенность – полуторатонная грузоподъемность. Подвеска из амортизаторов и рессор не просто бережет имущество от повреждений, но и обеспечивает легкий ход даже по плохой дороге.

В любом случае, при покупке нужно руководствоваться не только описанием модели, но и техническими моментами. Нужно учесть тип, мощность, параметры автомобиля, особенности, габариты и массу перевозимого груза, характеристики дорог, по которым будут пролегать основные маршруты. Это поможет определить оптимальный тип подвески, необходимость (или ее отсутствие) в тенте, подходящую грузоподъемность и количество осей.