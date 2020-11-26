Эвакуация автомобилей

Многие автомобилисты время от времени оказываются в форс-мажорных ситуациях. Когда транспортное средство не способно продолжить самостоятельное движение, приходится выполнять его эвакуацию.

Типичные ситуации, когда необходима эвакуация авто

Доставка неисправного автотранспортного средства в нужное место производится при помощи специальной техники – эвакуатора. На сайте https://evakuator24.kiev.ua/ в любое время суток можно заказать эвакуатор в Киеве, который точно приедет! Такая необходимость может возникнуть в следующих ситуациях:

разрядка аккумулятора авто;

поломка авто на дороге;

внезапная нехватка бензина;

невозможность для водителя управлять автомобилем самостоятельно вследствие ухудшения самочувствия или по причине нетрезвого состояния;

авария;

доставка только что купленного авто новому владельцу.

При возникновении любой из вышеуказанных ситуаций автомобилисту нужно обратиться в фирму, специализирующуюся на предоставлении услуг эвакуации. Обычно в таких компаниях применяют современное спецоборудование, изготовленное надежными производителями и обеспечивающее возможность быстрого решения появившейся проблемы.

Основные виды услуг по эвакуации авто

В последнее время на рынке услуг эвакуации главенствующее положение заняли предприятия, относящиеся к категории среднего бизнеса. В итоге число мелких предприятий в данном направлении деятельности уменьшается, а качество предоставляемых клиентам услуг эвакуации авто повышается. Спектр предоставляемых компанией услуг напрямую зависит от ее размера. При несерьезной поломке транспортного средства специалисты эвакуационных служб в некоторых случаях устраняют ее на месте собственными силами. Автомобилистам, выбравшим крупную службу эвакуации, предоставляется возможность воспользоваться следующими услугами по перевозке автотранспортных средств:

доставка мототехники и легковых авто;

доставка спецтехники;

доставка малотоннажных грузовиков;

доставка микроавтобусов;

доставка коммерческого автотранспорта;

доставка ТС высокой проходимости.

Эвакуация авто является эффективным способом решения различных проблем, препятствующих дальнейшему следованию автомобилей в нужном направлении. Для вызова эвакуатора автомобилисту надо лишь сообщить оператору марку машины, место ее нахождения и описать в общих чертах характер неисправности. После этого он может рассчитывать на скорое получение квалифицированной помощи.