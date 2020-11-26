Эвакуация автомобилей

Многие автомобилисты время от времени оказываются в форс-мажорных ситуациях. Когда транспортное средство не способно продолжить самостоятельное движение, приходится выполнять его эвакуацию.
Типичные ситуации, когда необходима эвакуация авто
Доставка неисправного автотранспортного средства в нужное место производится при помощи специальной техники – эвакуатора. На сайте https://evakuator24.kiev.ua/ в любое время суток можно заказать эвакуатор в Киеве, который точно приедет! Такая необходимость может возникнуть в следующих ситуациях:
- разрядка аккумулятора авто;
- поломка авто на дороге;
- внезапная нехватка бензина;
- невозможность для водителя управлять автомобилем самостоятельно вследствие ухудшения самочувствия или по причине нетрезвого состояния;
- авария;
- доставка только что купленного авто новому владельцу.
При возникновении любой из вышеуказанных ситуаций автомобилисту нужно обратиться в фирму, специализирующуюся на предоставлении услуг эвакуации. Обычно в таких компаниях применяют современное спецоборудование, изготовленное надежными производителями и обеспечивающее возможность быстрого решения появившейся проблемы.
Основные виды услуг по эвакуации авто
В последнее время на рынке услуг эвакуации главенствующее положение заняли предприятия, относящиеся к категории среднего бизнеса. В итоге число мелких предприятий в данном направлении деятельности уменьшается, а качество предоставляемых клиентам услуг эвакуации авто повышается. Спектр предоставляемых компанией услуг напрямую зависит от ее размера. При несерьезной поломке транспортного средства специалисты эвакуационных служб в некоторых случаях устраняют ее на месте собственными силами. Автомобилистам, выбравшим крупную службу эвакуации, предоставляется возможность воспользоваться следующими услугами по перевозке автотранспортных средств:
- доставка мототехники и легковых авто;
- доставка спецтехники;
- доставка малотоннажных грузовиков;
- доставка микроавтобусов;
- доставка коммерческого автотранспорта;
- доставка ТС высокой проходимости.
Эвакуация авто является эффективным способом решения различных проблем, препятствующих дальнейшему следованию автомобилей в нужном направлении. Для вызова эвакуатора автомобилисту надо лишь сообщить оператору марку машины, место ее нахождения и описать в общих чертах характер неисправности. После этого он может рассчитывать на скорое получение квалифицированной помощи.