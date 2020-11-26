Аксессуары для колясок

Для детских колясок есть огромное количество аксессуаров, позволяющих маленькому ребёнку и родителям комфортно гулять как в зимний, так и в летний период. Об этих аксессуарах пойдёт речь в данной статье.
Какие дополнительные элементы можно приобрести для детской коляски
После покупки коляски родители должны позаботиться о комфортном передвижении ребёнка в ней. Купить нужную вещь можно в магазине “Дочки-Сыночки”.
Повысить удобство можно с помощью ряда аксессуаров:
- подстаканник. Это универсальная и незаменимая вещь, в которую ставится бутылочка с детской смесью, питанием. Такой аксессуар крепится с внутренней стороны коляски, чтобы зимой смесь не замерзала;
- номера на коляску. Помогут не потерять средство передвижения. Номера можно поставить в скрытых местах, чтобы распознать коляску в случае её кражи;
- муфта для рук. Элемент представляет собой пустотелый цилиндр из меха, который закрепляется на ручке коляски. В муфту мама или папа смогут засунуть руки, чтобы не замерзнуть во время зимней прогулки;
- чехол. В него убирается сложенная коляска. Аксессуар имеет ручки для удобного переноса изделия;
- сиденье-вкладыш. Это удобное и практичное “кресло” для малыша, в котором тот никогда не замёрзнет. Вкладыши обычно обшиты мехом, тканью. Их также изготавливают из прочного пластика;
- ремни безопасности. Крепятся в специальные пазы внутри коляски и удерживают ребёнка в неподвижном положении во время прогулки, повышая его безопасность. Причём подобные ремни не доставляют дискомфорта малышу. Он их практически не ощущает, особенно в толстой одежде;
- сумка для игрушек. Это небольшая сумочка на липучке, в которую можно положить соску, погремушки, платок и другие принадлежности. Сумка прикрепляется в любом месте коляски;
- колёса для детских колясок. Пригодятся в случае поломки стандартных колес.
Особенности выбора аксессуаров
Опытные специалисты дают ряд рекомендаций по выбору дополнительных элементов для колясок:
- покупать вещи в официальных магазинах. Не стоит искать некоторые аксессуары на вторичном рынке, т.к. они могут оказаться ненадлежащего качества;
- Ждать скидок. Для экономных родителей есть смысл отслеживать цены в магазинах, искать акции, чтобы выгодно купить то или иное изделие.
- При покупке аксессуары необходимо тщательно проверить на наличие скол, царапин и прочих повреждений;
- покупать детскую продукцию от известных компаний, брендов, которые зарекомендовали себя с положительной стороны. Также не помешает руководствоваться отзывами других клиентов.
Таким образом, на рынке немало аксессуаров для детских колясок. Однако при их выборе нужно обращать внимание на некоторые моменты, описанные выше.