Как автоматизировать учет в автосервисе

Работа современного автосервиса с каждым годом становится все сложнее и сложнее. Автомобили с каждым годом становятся совершеннее. В автосервис приходится тратить значительное время на расчет времени и стоимости ремонта современного автомобиля. При помощи бесплатного приложения можно значительно упростить такую работу. О программа для автосервиса можно узнать из этой статьи.

Время решает все

Для того, что бы существенно увеличить доходы и сократить время на обслуживание и ремонт каждого автомобиля необходимо правильно считать нормы времени. Для этого необходимо автосервис скачать бесплатно с официального сайта компании и установить на свой компьютер.

Бесплатная программа автосервис дает возможность распечатывать все необходимые документы в один клик, начиная от чека, и заканчивая гарантийным листом на выполненные работы. Программа проста в работе, освоить ее можно всего лишь за пару часов!

Возможности программы автосервис

Программисты компании разработчика учли все пожелания работников автосервиса и выполнили отличную работу, сделав приложение для упрощения расчетов при ремонте автомобилей. Программа автосервис с первого дня работы дает возможность упростить работу автосервисе и по достоинству ощутить все ее преимущества:

Простая и удобная работа с базой TecRMI (нормы времени).

Оформление быстрого заказа-наряда (для выполнения простых работ), что экономит время на обслуживание клиента.

Оформление сложного заказа наряда на дорогостоящий ремонт автомобиля.

Интеграция с популярной бухгалтерской программой 1С.

Для ознакомления с возможностями программы на официальном сайте разработчика представлено видео, на котором можно наглядно убедиться во всех преимуществах приложения.

Служба технической поддержки программы

По всем вопросам, которые могут возникнуть во время работы с программой для автосервиса, можно обратиться в службу технической поддержки к консультантам компании разработчика. Программисты постоянно работают над усовершенствованием софта и выпускают обновления программы, о выходе которых сообщают всем своим клиентам.

Приложение для автосервиса может стать реальным способом увеличения дохода в автосервисе. Для этого достаточно скачать и установить программу на компьютер, тем более, что пользователь ничего не теряет — приложение бесплатное!