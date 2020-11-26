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Как автоматизировать учет в автосервисе

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Работа современного автосервиса с каждым годом становится все сложнее и сложнее. Автомобили с каждым годом становятся совершеннее. В автосервис приходится тратить значительное время на расчет времени и стоимости ремонта современного автомобиля. При помощи бесплатного приложения можно значительно упростить такую работу. О программа для автосервиса можно узнать из этой статьи.

Содержание
  1. Время решает все
  2. Возможности программы автосервис
  3. Служба технической поддержки программы

Время решает все

Для того, что бы существенно увеличить доходы и сократить время на обслуживание и ремонт каждого автомобиля необходимо правильно считать нормы времени. Для этого необходимо автосервис скачать бесплатно с официального сайта компании и установить на свой компьютер.

Бесплатная программа автосервис дает возможность распечатывать все необходимые документы в один клик, начиная от чека, и заканчивая гарантийным листом на выполненные работы. Программа проста в работе, освоить ее можно всего лишь за пару часов!

Возможности программы автосервис

Программисты компании разработчика учли все пожелания работников автосервиса и выполнили отличную работу, сделав приложение для упрощения расчетов при ремонте автомобилей. Программа автосервис с первого дня работы дает возможность упростить работу автосервисе и по достоинству ощутить все ее преимущества:

  • Простая и удобная работа с базой TecRMI (нормы времени).
  • Оформление быстрого заказа-наряда (для выполнения простых работ), что экономит время на обслуживание клиента.
  • Оформление сложного заказа наряда на дорогостоящий ремонт автомобиля.
  • Интеграция с популярной бухгалтерской программой 1С.

Для ознакомления с возможностями программы на официальном сайте разработчика представлено видео, на котором можно наглядно убедиться во всех преимуществах приложения.

Служба технической поддержки программы

По всем вопросам, которые могут возникнуть во время работы с программой для автосервиса, можно обратиться в службу технической поддержки к консультантам компании разработчика. Программисты постоянно работают над усовершенствованием софта и выпускают обновления программы, о выходе которых сообщают всем своим клиентам.

Приложение для автосервиса может стать реальным способом увеличения дохода в автосервисе. Для этого достаточно скачать и установить программу на компьютер, тем более, что пользователь ничего не теряет — приложение бесплатное!

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