Haval начал строительство завода по производству двигателей в РФ

Новое предприятие введут в эксплуатацию в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области, на нем будут выпускать силовые агрегаты для кроссоверов и внедорожников Haval.

Китайская компания в России начала строительство завода, на котором будет организован выпуск ДВС.

С этого предприятия моторами начнут оснащать 90% кроссоверов и внедорожников Haval выпущенных в РФ.

Запустить производство планируют в 2022 году, и в его строительство китайский автопроизводитель инвестирует 4 млрд рублей.

Новый завод создается в рамках специнвестконтракта (СПИК) подписанного с Минромторгом в сентябре текущего года.

В целом Haval будет и дальше увеличивать локализацию производства в России, но какие еще комплектующие планирует выпускать китайская компания пока неизвестно.

Сейчас в Тульской области на собственном заводе Haval выпускают внедорожники H5 и H9, а также кроссоверы F7 и F7x.