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В РФ новые легковые авто в 2021 году могут в среднем подорожать на 10%

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Аналитики в России рассказали о том, на сколько могут подорожать новые легковые автомобили на рынке в следующем году.
Как рассказали эксперты агентства «Автостат», изменение стоимость транспортных средств в большую сторону будет наблюдаться в случае роста курса доллара.

Согласно прогнозам, в следующем году новые легковые авто в РФ могут подорожать на 10 процентов.

Отмечается, что в за последние 6 лет средняя цена новой машины в стране выросла на 66%, при этом только в этом году показатель увеличился на 6,5%, что оказалось ниже темпов роста курса доллара.

А вот в 2015 году новые легковушки стали дороже на 20%.

Такие разные показатели объясняются тем, что изменилась структура рынка, который сместился в сторону более доступных моделей, отметил директор «Автостат» Сергей Целиков.

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