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Renault продемонстрировала обновленный кроссовер Duster для России

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Пока российский офис показал только тизерное изображение популярного кроссовера.
Точной даты премьеры нового Duster пока нет, а также достоверно не известно, какие именно изменения произойдут в российской версии внедорожника.

По слухам, полноценная презентация Renault Duster пройдет в начале следующего года.

Напомним, новое поколение глобального Renault Duster было представлено еще три года назад.

Судя по тизерному изображению, российский Duster будет повторять внешность глобального второго поколения кроссовера.

В РФ «Дастер» технически будет повторять купеобразную «Аркану», которая сейчас предлагается с 1,6-литровым атмосферным агрегатом и 1,3-литровым турбомотором.

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