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В ФНС опровергли рост налога на автомобили дешевле 3 млн рублей

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Федеральная налоговая служба прокомментировала недавно появившееся в СМИ сообщение о начислении налога на авто стоимостью менее 3 млн рублей.
В частности, в ФНС опровергли рост налога на автомобили дешевле 3 млн рублей, уточнив, что никаких изменений в этом плане не произошло и облагаются повышенным налогом только те модели, стоимость которых превышает 3 млн рублей.

К тому же налог на роскошь начисляют только на те транспортные средства, которые находятся в списке публикуемом Минпроторгом.

На официальном сайте ведомства можно ознакомится со списком, в котором оказываются авто со средней стоимостью от 3 млн рублей.

Ранее в ФНС напомнили владельцам роскошных авто о необходимости уплаты налога, а также пояснили, каким образом ведется расчет налога на дорогостоящую машину.

Согласно опубликованному сообщению, налог на дорогостоящий автомобиль рассчитывается как произведение налоговой базы (мощности двигателя автомашины) и налоговой ставки, а также с учетом повышающего коэффициента в зависимости от года выпуска автомобиля.

Автомобилистам также напомнили, что налог на роскошь нужно оплатить до 1 декабря, так как начиная со 2 декабря будет начисляться пеня.

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