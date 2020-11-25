Дубликаты номеров: где, когда и зачем?

Каждый автомобиль в соответствии с законодательством Российской Федерации должен иметь индивидуальные регистрационные номера. Так государство ведет учет транспортных средств, находящихся на его территории, обеспечивает порядок и предотвращает правонарушения, связанные с эксплуатацией авто.

Но случаются ситуации, в результате которых номерной знак изнашивается, теряется или похищается. Последнее было очень распространено до 2013 года, поскольку автовладельцу приходилось заново проходить всю эпопею по присвоению машине государственного регистрационного знака. Это требовало времени и нервов. Особенно в невыгодной ситуации оказывались проезжие из других городов. И злоумышленники этим весьма охотно пользовались, оставляя под дворниками записку, на каких условиях пострадавший может получить номера машины обратно.

С 2013 года в таких случаях не обязательно обращаться в ГИБДД и снова проходить все круги ада, связанные с этим. Теперь есть лицензированные юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые на законных основаниях изготовят для вас в кротчайшие сроки и без бумажной волокиты копию номера авто. Их список вы можете посмотреть на официальном сайте ГИБДД России.

Кроме того, регистрационный знак может прийти в недогодность в случаях:

повреждения лакокрасочного покрытия;

коррозии;

деформации по причине некорректного закрепления;

аварии.

Дубликаты номеров изготавливаются в соответствии с ГОСТ Р 50577-93 из алюминиевого сплава методом штамповки, имеют регламентированный размер и отражают свет.

Вы можете купить дубликаты автономеров на сайте лицензированной организации и получить их на руки в течение 2 часов. Стоимость услуги для российских регистрационных знаков составляет от 499 рублей. Совсем недорого, учитывая, что штраф за езду с отсутствующим или нечитабельным номером вам может грозить штраф от 500 до 5000 рублей и даже временное лишений прав. При этом законодательством не установлен срок устранения подобного нарушения. Поэтому штраф вам могут выписать не один раз до момента решения проблемы. Элементарная арифметика убедительно доказывает, что гораздо выгоднее сделать дубликат.

Для заказа копии номера вам потребуется предоставить:

паспорт или права;

свидетельство о регистрации транспортного средства.

Как видите, процедура упрощена до максимума!