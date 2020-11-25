В модельной линейке электромобилей американской марки скоро может появиться новая модель, появление которой анонсировал глава Tesla Илон Маск.

Общаясь с журналистами он рассказал, что планирует создать новый электромобиль, ориентированный на европейский рынок.

В то время как на рынке США пользуются спросом большие автомобили, то в Европе предпочитают компактные машины.

Именно поэтому глава Tesla Илон Маск анонсировал бюджетный электрокар для Европы компактных размеров.

Предположительно, планируется создание хэтчбека. Как пишут «Автовести», будущую новинку охарактеризовали как принципиально новая модель, но никакие подробности не раскрываются.

Однако сообщается, что электромобиль должен быть недорогим и по цене приближенным к Model 3.