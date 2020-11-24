Трудности «КАМАЗ-Мастер» при подготовке к ралли «Дакар-2021»

Пандемия коронавируса не смогла отменить «Дакар-2021», и ралли состоится со 2 по 15 января 2021 года. Как обычно, в зачете грузовиков одним из фаворитов будет российская команда «КАМАЗ-Мастер».

2 января стартует Пролог, 3 января – первый этап, 9 января – день отдыха, 15 января – финальный этап. Гонка начнется на побережье Красного моря и продолжится по пустыне. На этот раз все этапы пройдут в Саудовской Аравии, в том числе два кольцевых этапа и один марафонский.

Среди участников зарегистрировалось более 300 экипажей, а от «КАМАЗ-Мастера» заявлено четыре грузовика. Пилоты в российской команде уже утверждены, ими станут – действующий чемпион Андрей Каргинов, победитель ралли «Шелковый путь» Антон Шибалов, а также Айрат Мардеев и Дмитрий Сотников. Полностью составы экипажей будут сформированы позже.

Организаторы к проведению соревнований готовятся со всей серьезностью и гарантируют, что коронавирус помехой не станет. «Дакар-2021» пройдет только в одной стране, и это облегчает подготовку. Доказательством того, что все будет в порядке, являются многочисленные фото- и видео- отчеты, которыми делится Федерация Автоспорта Саудовской Аравии.

Сложности, скорее, возникают у участников – в период всеобщих карантинов появляются логистические проблемы с транспортировкой техники и оборудования к месту старта. Дошло даже до того, что российская команда всерьез рассматривает перегон машин своим ходом с ночевкой экипажей прямо в автомобилях. На пароме в Марселе карантин, в Европе локдауны, а ехать через Иран или Ирак совсем не вариант. По морю или самолетом – очень дорого.

Но, как стало известно экспертам спортивного сайта Metaratings, подготовка боевых «КАМАЗов» идет полным ходом. Выявленные дефекты устраняются, заменяются практически все детали, и сборка боевых машин в целом уже почти завершена. Общими усилиями конструкторы, механики и пилоты выработали регламент общих настроек, и каждая машина будет настроена именно по нему. Особенно серьезно россияне подошли к подготовке двигателей, так как на прошлом «Дакаре» экипаж Николаева подвела как раз силовая установка, буквально развалившись на части.

Главными соперниками «КАМАЗ-Мастер» на Дакаре будут, как обычно, МАЗы и «Ивеко». Но российские пилоты готовы к сражениям и говорят, что снова все решит надежность техники. Именно этот компонент они считают ключом к победе.